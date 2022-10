Inaugurata la biblioteca Giuseppe Lazzaro nel cuore di Salerno.

I padri minimi hanno inaugurato la Biblioteca” Giuseppe Lazzaro” presso i locali della chiesa Santa Maria ad Martyres , con sede nel quartiere Torrione.

La Biblioteca è dedicata alla memoria del professore Giuseppe Lazzaro , preside storico del Liceo Classico De Sanctis di Salerno , un uomo che ha dedicato la sua vita seguendo la croce di Cristo ed aiutando i fratelli in difficoltà, figura eccelsa del mondo cattolico Salernitano.

Il Presente spazio culturale è nato grazie all’ interessamento del correttore provinciale Padre Francesco Carmelita il quale Insieme alla famiglia religiosa di Santa Maria della Stella ha dato inizio alle “ Biblioteche Frati Minimi” che interessano altre città italiane; essa è iscritta al catalogo online del Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso il polo della regione Campania , sono presenti 8.000 volumi mm e circa 1.000 sono già stati catalogati online grazie alla fondazione Bonaventura di Napoli .

Oltre il 50% dei volumi donati dai fedeli fanno riferimento alla letteratura, mentre l’altra parte è suddivisa tra storia, arte e religione ,con particolare riferimento a testi dedicati alla Vergine Maria e San Francesco di Paola.

La struttura dotata di impianto video e audio si presta per essere utilizzata come location per eventi culturali, sociali ed altre iniziative di associazioni, fondazioni ed altri operatori della cultura.

Chi la volesse utilizzare per tali fini potrà contattare i padri minimi della Parrocchia Santa Maria ad Martyres.

Prossimamente saranno comunicati all’ utenza gli orari di apertura al pubblico.