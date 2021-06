IL “TEATRO DEL GIULLARE” TRA “LE VIGNE DI RAITO”

Degustare un eccellente “Ragis “rosso o un “Vitamenia” rosato, godendo dell’affascinante panorama della Costiera Amalfitana e del Golfo di Salerno e assistere ad uno spettacolo teatrale di elevato livello artistico non capita di frequente. A partire da giovedì 1 luglio e per altri tre giovedì tutto questo sarà possibile grazie al “Piccolo Teatro del Giullare” di Salerno e all’azienda vitivinicola “Le Vigne di Raito” che in una sorta di sinergia virtuosistica hanno ideato “Teatro in Vigna”, una serie di appuntamenti teatral-enologici estivi per celebrare lo storico connubio tra il Teatro e il Frutto della vite. Per quattro giovedì di luglio, il noto teatro salernitano si “trasferirà” tra i vigneti dell’azienda di Raito (Vietri sul Mare) per delle serate di visita guidata in cantina e tra i filari di Aglianico e Piedirosso a coltura biologica, di degustazione di vini DOC Costa d’Amalfi, e di spettacoli all’imbrunire a regia dell’attrice Brunella Caputo. Qui di seguito il calendario: Giovedì 1 luglio, con la Compagnia del Giullare / Tam Tam: “In nome della madre”, di Erri De Luca — Voci narranti: Brunella Caputo, Davide Curzio, Concita De Luca — Musica dal vivo di Max Maffia; Giovedì 8 luglio, con Compagnia del Giullare / Tam Tam: “L’abbazia del mistero”, tratto da “Il nome della rosa” di Umberto Eco — Voce narrante Brunella Caputo — Sax Stefano Giuliano; Giovedì 22 luglio, con Compagnia del Giullare / Tam Tam: “Voci dall’inferno. Concerto Dantesco per voci narranti” — Voci Narranti: Brunella Caputo, Davide Curzio, Caterina Micoloni — Musica originale dal vivo di Max Maffia. Giovedì 29 luglio: “Tre volte per amore” di Maurizio de Giovanni, con Brunella Caputo, Teresa Di Florio e Caterina Micoloni. L’azienda “Le Vigne di Raito” della dottoressa Patrizia Malanga, è sita in via San Vito 9, Raito di Vietri sul Mare (SA). Nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione agli eventi è esclusivamente su prenotazione e a numero limitato. L’inizio della visita guidata tra i vigneti è alle ore 18:30; lo spettacolo è alle 19:30 circa; a seguire, degustazione vino biologico dell’azienda. Per info, prenotazioni e prevendita, sono attivi i numeri: Salerno: 334 768 6331, Vietri sul Mare (solo WhatsApp): 347 907 4117. L’ideazione e la realizzazione degli eventi sono a cura di Virna Prescenzo, direttore artistico del “Piccolo Teatro del Giullare”; Brunella Caputo, regista, attrice e scrittrice; Patrizia Malanga, titolare de “Le Vigne di Raito”; Alfonso Vincenzo Mauro, interprete e traduttore, codirettore de “La Congrega Letteraria” di Vietri sul Mare, media partner della rassegna.(Foto di Alfonso Vincenzo Mauro).