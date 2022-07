IL PROFESSOR ANGELO GENTILE E’ IL NUOVO  PRESIDENTE DEL “ROTARY CLUB SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI”

“Salviamo il territorio per cercare di consegnarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti un po’ migliore di quanto non l’abbiamo trovato “ E’ questo il motto, mutuato da quello coniato da Robert Baden-Powell, fondatore dei movimenti mondiali dello scautismo, del nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, il professor Angelo Gentile, già docente di Italiano e Storia in vari istituti salernitani, già Dirigente Scolastico , scrittore e storico del territorio, che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, la dottoressa Antonella Cocurullo, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi all’Hotel Due Principati di Baronissi.

Il neopresidente proseguirà i progetti già avviati e ne realizzerà altri, dedicati soprattutto al territorio:” Continueremo il progetto “Urban Green” e dedicheremo attenzione alla valorizzazione dell’oasi naturalistica di Frassineto, nel territorio di Calvanico. Riprenderemo i progetti interrotti a causa della pandemia come quello de “ Le Domeniche della Salute” e continueremo a sostenere il “Banco Alimentare” . Grazie al dottor Giacomo Gatto, socio rotariano e addetto stampa della squadra del “Salerno Rugby” organizzeremo varie iniziative sul campo di rugby di Ciorani di Mercato San Severino. Sarà intensificato il rapporto con le scuole del territorio con le quali organizzeremo anche un concorso letterario dedicato ai ragazzi che le frequentano. Cercheremo di fare la differenza e rendere il Rotary un’associazione più diversificata , più equa ed incisiva per il bene di tutti”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano” ad opera della Presidente del Rotaract Campus, Maria Paola Adinolfi, la Presidente uscente, Antonella Cocurullo, ha ricordato le numerose attività svolte durante l’anno:” Abbiamo promosso ,con il sostegno degli altri Club Rotary del territorio, il progetto “Valle dell’Irno Plastic Free” grazie al quale abbiamo distribuito 2500 borracce in alluminio agli alunni delle scuole primarie e ai ragazzi delle associazioni sportive per sensibilizzarli sulla salvaguardia ambientale del territorio. Con gli altri Club Rotary abbiamo anche proseguito il progetto “Urban Green” e il progetto “Nereus” con l’installazione di sei Seabin nei porti di Salerno. Abbiamo anche valorizzato il patrimonio culturale e religioso del territorio di Fisciano con il sostegno alla pubblicazione del libro storico sul Monastero Carmelitano di San Giuseppe in Fisciano scritto da Antonio Schiano di Cola, il cui ricavato è stato donato alle suore carmelitane per sostenere la loro opera meritoria. Abbiamo inoltre sostenuto la campagna “End Polio Now”.

La Past President Antonella Cocurullo, dopo aver spillato il nuovo socio del Club, il dottor Corrado di Gaeta, Past President del “Rotaract Campus”, ha consegnato una targa di ringraziamento per l’impegno profuso durante l’anno ai soci: Maria Rosa Fortunato, Donato Loria e Vittorio Villari, e una “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary , al socio Giuseppe Brunone Dell’Acqua per aver contribuito con entusiasmo alla realizzazione di vari progetti del Club.

Il Presidente Angelo Gentile ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Presidente Incoming : Antonino Sessa; Past President: Antonella Cocurullo; Vicepresidente: Fulvio Leo (Presidente Commissione “Rotary Foundation); Prefetto: Donato Loria; Segretario: Lucio De Caro (Presidente Commissione Amministrazione); Segretaria Esecutiva: Enza Alfano; Tesoriere: Angelo D’Auria. Consiglieri: Vittorio Villari, (Presidente Commissione Effettivo), Sonia Sorgente,(Presidente Commissione Antiviolenza /Stalking), Luca Tepedino (Presidente Commissione Progetti), Carmelo Orsi (Formatore, Presidente Commissione Immagine Pubblica) , Giuseppe Brunone Dell’Acqua (Presidente Commissione Rapporti Rotaract). Nominati Presidenti delle altre Commissioni i soci: Michele Galderisi ( Gemellaggio); Maria Rosa Fortunato ( Università); Alfonso Landi (Rapporti Enti).

Sono intervenuti gli Assistenti dei Governatori Costantino Astarita e Salvatore Castagnaro: Ciro Senatore e Alfredo Marra. Hanno partecipato alla cerimonia il Formatore Distrettuale di Area: Gaetano Pastore e il Past Governor Marcello Fasano. La colonna sonora della serata è stata affidata al sassofonista Jerry Figliola che ha interpretato brani jazz standard e il famoso brano di John Lennon, “Imagine”, che ha ispirato il motto della prima donna Presidente Internazionale del Rotary, Jennifer Jones :”Immagina il Rotary”.

Aniello Palumbo