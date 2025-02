Il “Premio #beethechange”, dedicato alla memoria del Preside Antonio Carosella, vinto da Federica Rota e Fabiana Frullo. La cerimonia di premiazione al “Liceo Scientifico Francesco Severi “di Castellammare di Stabia

Federica Rota e Fabiana Frullo, nella categoria 20-30 anni, sono state le vincitrici ex aequo della quinta edizione del “Premio #beethechange” ideato, fin dal 2013, dal dottor Massimo Carosella, CEO della “ Carosella Group”, insieme alla moglie Francesca Picardi, dedicato alla memoria del Professor Antonio Carosella (1923-2012), Dirigente Scolastico nei Licei della Campania e Governatore del “Distretto Rotary 2100”, nell’anno sociale 1998-1999, come ha ricordato il figlio, Massimo Carosella: “Carosella Group” è un gruppo internazionale di società di consulenza impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nell’area Environment, Social, Governance (ESG), con particolare riguardo a sostenibilità e Risk Management. È stato fondato nel 2008 e ha sede principale negli Stati Uniti, da dove gestisce centralmente le attività di ricerca e sviluppo e di distribuzione delle soluzioni personalizzate basate sulla propria piattaforma software Bee (Business environment ethics), al cui nome si richiama quello del Premio che vuole promuovere la crescita umana e culturale dei giovani meritevoli, diffondendo i valori della sostenibilità, della multiculturalità, della cittadinanza attiva e della responsabilità etica e sociale. È importante premiare chi, grazie al proprio impegno etico, possa ragionevolmente incidere positivamente sul sociale determinandone un cambiamento positivo e duraturo”. Le vincitrici sono state premiate dalla dottoressa Noemi Taccarelli, Past President del “Rotary E-Club Due Golfi” e CEO di “Blank Web Agency” , e dal presidente della “Multicedi” Pietro Ragozzino, presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini del “Liceo Scientifico Francesco Severi “di Castellammare di Stabia diretto dalla Dirigente Scolastica Elena Cavaliere che, come ogni anno, è lieta di ospitare la cerimonia di premiazione presso l’istituto frequentato da oltre 1800 alunni:” Il Preside Carosella è stato un uomo di grande cultura e spessore: un innovatore e un esempio per tutta la comunità di Castellammare. Aveva una risposta per tutti e tanti suoi studenti oggi occupano ruoli apicali nell’ambito delle loro professioni. È importante fare rete, creare sinergie tra scuole e agenzie educative extrascolastiche: dà agli alunni la possibilità di essere orientati verso il mondo del lavoro”.

Le due vincitrici, con emozione, hanno ritirato la targa sulla quale era scritta la motivazione del premio e spiegato i progetti che hanno presentato. Federica Rota, di Aversa, laureata in Marketing e Management Internazionale, è stata premiata per il suo progetto volto a realizzare una palestra ecosostenibile in cui raggiungere più obiettivi:” Sono una crossfitter: mi alleno seguendo la metodologia di allenamento denominata CrossFit che si basa su un’attività potenzialmente benefica e vantaggiosa, sia dal punto di vista della fitness generale che salutistico. Nella palestra che vorrei realizzare si otterrebbe benessere fisico, uguaglianza di genere, riduzione di plastica e, attraverso il moto del corpo dei frequentatori della palestra, produzione di energia pulita che servirebbe per far funzionare la palestra stessa”. Fabiana Frullo, di Torre Del Greco, laureata in Marketing e Management Internazionale all’Università Parthenope di Napoli, è stata premiata per il suo progetto che si basa sulla produzione di caschi sostenibili per moto realizzati in materiale riciclabile:” C’è una grande difficoltà a smaltire i caschi e quindi ho voluto creare un casco formato soprattutto da bambù che è un materiale naturale molto forte e flessibile “. Federica Rota e Fabiana Frullo potranno seguire degli stage, dei tirocini presso varie aziende che collaborano all’organizzazione del premio. La seconda parte del premio è stata dedicata alle eccellenze del mondo della cultura e del lavoro, esempi di impegno etico per le nuove generazioni. La prima ad essere premiata da Francesca Cioffi, Event Specialist di “Time Vision”, è stata l’avvocato napoletano Benedetta Giugliano, coordinatrice di progetti di infrastrutture e di energia rinnovabile nei paesi dell’Africa subsahariana. Benedetta è stata premiata per il suo impegno nello sviluppo di soluzioni sostenibili e innovative per l’accesso all’energia nei mercati emergenti:” Siamo consulenti tecnici di aziende che sviluppano soluzioni energetiche, utilizzando soprattutto energia solare, eolica e idrogeno in paesi come la Tanzania, il Kenya, l’Etiopia, l’Uganda”. Premiate dal Past Board Director del Rotary International Alberto Cecchini, le dottoresse Ilaria Esposito e Rosa Criscuolo, della ditta londinese “StartEasy”, per il loro impegno nella pianificazione e realizzazione di progetti nel Regno Unito e in altri paesi europei finalizzati a diffondere lo sviluppo sostenibile e a favorire nelle giovani generazioni una forte consapevolezza sui diritti umani. A spiegare la mission della “StartEasy è stata la dottoressa Rosa Criscuolo: ”La nostra agenzia di consulenza è una realtà che nasce dall’esperienza di quattro donne che dedicano il loro impegno costante verso i diritti umani, l’uguaglianza di genere , e la sostenibilità nel settore pubblico e privato: vogliamo dare degli indirizzi, dei percorsi, dei metodi alle nuove generazioni in modo che possano acquisire un giusto approccio per realizzare iniziative e progetti per l’umanità che saranno messe in campo dalle organizzazioni europee e mondiali”. Premiato dalla rotariana Maria Vittoria Gargiulo , Marketing Assistant presso ERIC – Rotaract Europe, per il suo impegno nella promozione della cultura è stato il dottor Nicola Ruocco, Marketing Manager, fondatore e direttore della kermesse letteraria e culturale “Gli incontri di Valore” che si tiene a Pompei:” È una delle rassegne letterarie più importanti d’Italia: ai nostri salotti letterari hanno partecipato, in meno di tre anni, oltre cento ospiti del mondo dell’arte, dello spettacolo, della cultura. In questa iniziativa coinvolgiamo tanti giovani degli istituti scolastici del territorio ai quali cerchiamo di far comprendere quali sono i valori cardine della vita: la cultura, la centralità della famiglia, la passione”.

Il Past Board Director del Rotary International Alberto Cecchini ha spiegato che il Rotary offre la possibilità di aprire una finestra sul mondo:” È importante per i giovani restare nei nostri territori, dove sono le nostre radici, ma è altrettanto importante imparare a conoscere il mondo che sta cambiando: i giovani devono essere i protagonisti di questo cambiamento”. L’avvocato rotaractiano Federica Sapio, madrina dell’evento, che ha condotto in modo brillante la cerimonia di premiazione, ha presentato tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico: la dottoressa Raffaelina Divano, il professore Nicola Pasquino, l’ex Dirigente Scolastica Donatella Solidone, l’avvocato Sveva Borrelli, la dottoressa Mariella Cascone. A ricordare il Professor Antonio Carosella, che dopo gli 80 anni raccolse i suoi ricordi in una raccolta di vari saggi che pubblicò nel 2008 anno in cui pubblicò anche un romanzo autobiografico intitolato “Il Ritorno”, è stato il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, il noto giornalista Luigi Vicinanza, che ha invitato i giovani a non andare via dal loro territorio di origine per realizzare i loro sogni:” Stiamo cercando di creare le condizioni per far sì che questi giovani possano restare a Castellammare”. Il Sindaco Vicinanza, che ha ricordato anche la moglie del professor Carosella:” La splendida professoressa Giovanna Corbisiero, una grande donna” e salutato le figlie del Preside Carosella: Irma e Diana, ha raccontato i suoi trascorsi scolastici:” Al liceo ero una testa calda! Il Preside Carosella, che è stato una leggenda per tutto il mondo della scuola, ci osservava, ci scrutava, a volte, giustamente, ci “cazziava”, ma, pur essendo severo, aveva un grande rispetto dei suoi alunni”.

Il “Distretto Rotary 2101” ha patrocinato l’iniziativa come hanno ricordato il Governatore Antonio Brando e il Rappresentante Distrettuale del Rotaract Maria Teresa Aveta, rappresentata dal Prefetto Distrettuale Giammauro Di Lauro. A rappresentare il Club Interact Castellammare di Stabia” è stato il giovane Antonio Cascone. Il Governatore Antonio Brando, ha ricordato la figura del rotariano Antonio Carosella:” È stato un uomo di buona volontà che si è speso per la comunità scolastica e per il Rotary: è stato un viandante che ha attraversato una strada non tracciata da altri, ma capace di solcare strade nuove che poi anche noi abbiamo attraversato e per questo gli siamo riconoscenti. Il “Distretto Rotary 2101” condivide l’impegno per le nuove generazioni e questo premio incoraggia i giovani a coltivare le proprie ambizioni e i propri sogni e, anche attraverso la conoscenza del Rotary, ad avere un’opportunità in più: quella di essere visionari, di essere sognatori, di essere uomini capaci di rendere il mondo un posto migliore in cui vivere”. Ad aprire la cerimonia di premiazione sono state le docenti di canto e di arpa dell’istituto: Romina Casucci e Maria Caccioppoli che hanno eseguito due brani famosi:” Over the Raimbow” e “Moon River”. L’evento ha goduto anche del patrocinio del “Distretto Rotary 2102” diretto dalla Governatrice Maria Pia Porcino. Tutti i presenti sono stati accolti dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia diretto dalla Dirigente Scolastica Fabiola Toricco.

Aniello Palumbo

