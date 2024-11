Il ManES aderisce a Race for the Cure

Sabato 9 novembre 2024, grazie all’Atto d’Intesa sottoscritto tra il Ministero della Cultura e la Susan G. Komen Italia, il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli aderisce a Race for the Cure e, in occasione della tappa salernitana della manifestazione, a partire dalle ore 9,00 organizza una mattinata dedicata ai temi della salute e della prevenzione aperta a tutti, in collaborazione con L’Ermice APS di Eboli.

Race for the Cure è un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Simbolo della Susan G. Komen Italia è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’iniziativa, che si svolgerà al ManES dalle ore 9,00 alle ore 13,00, si aprirà con i saluti istituzionali della direttrice del Museo, Ilaria Menale, del sindaco di Eboli Mario Conte e dell’assessore alla cultura Lucilla Polito.

A seguire, a partire dalle ore 9,30, si terrà Un gesto per la vita, un corso sulle corrette manovre di primo intervento per il riconoscimento e il trattamento delle ostruzioni delle vie aeree, a cura dell’Associazione SO.La.Vi. Onlus di Napoli. Il corso sarà tenuto da istruttori di rianimazione cardiopolmonare certificati dall’Italian Resuscitation Council e prevederà il rilascio di un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Sarà possibile prenotare esclusivamente al numero telefonico 0828332684, indicando nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono, a partire da mercoledì 6 novembre 2024, nei giorni e negli orari di apertura del Museo (dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

La mattinata si concluderà con il contributo del Dott. Flavio Volpe, Responsabile del Centro di Senologia e Chirurgia Senologica della Clinica Salus di Battipaglia, Centro di 1^ livello Rete Oncologica Campana ROC, che verterà sui momenti salienti della prevenzione del tumore al seno e sulla corretta autopalpazione.

Parteciperanno alla mattinata all’insegna della prevenzione e della salute studenti e docenti del Liceo Perito Levi insieme al Dirigente Scolastico Laura Cestaro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Eboli.

In occasione della Race for the Cure, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, anche l’ingresso al Museo sarà gratuito.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Eboli

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

+39 0828 332684 | drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it