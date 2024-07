Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia realizza un pozzo per l’acqua potabile in Costa d’Avorio

Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia, fondato e presieduto dal dottor Vincenzo Mallamaci, ha concluso il suo primo anno Sociale (2023/2024) con la realizzazione di un pozzo per l’acqua potabile nel Villaggio di Deguélé (uno dei quattordici distretti della Costa d’Avorio e che conta quasi 300 mila abitanti).

Il pozzo per l’acqua potabile è stato realizzato in sinergia con l’Associazione Onlus “E ti porto in Africa”, e porterà la vita ad un numero infinito di persone, non va infatti dimenticato che infezioni intestinali e malattie respiratorie sono le principali conseguenze della scarsità di pozzi d’acqua pulita e potabile in questi territori e che circa l’80% delle malattie diffuse in Costa d’Avorio deriva, infatti, dall’uso di acqua sporca e contaminata.

Ora con la realizzazione di questo nuovo pozzo, queste cifre, spaventosamente alte, potranno diminuire e tante persone vedranno migliorare la loro qualità della vita.