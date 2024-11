Il Guardian boicotta Musk, non pubblicherà più contenuti su X

(Adnkronos) –

Il Guardian, storica testata della sinistra britannica, ha annunciato che non pubblicherà più contenuti su X, il social di proprietà di Elon Musk. In un messaggio rivolto ai lettori, il giornale – che conta più di 80 account e circa 27 milioni di follower – ha spiegato che i vantaggi di essere sulla piattaforma sono superati dagli aspetti negativi, citando i "contenuti spesso inquietanti" che vengono diffusi. "È qualcosa che stavamo prendendo in considerazione da un po' di tempo, dati i contenuti spesso inquietanti promossi o trovati sulla piattaforma, tra cui teorie cospirative di estrema destra e razzismo", ha affermato il Guardian, precisando che la campagna elettorale statunitense è "servita solo a sottolineare ciò che ritenevamo da molto tempo: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico". "Sono una laboriosamente vile macchina di propaganda", ha replicato Musk. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

