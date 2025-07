Il giovanissimo Clemente Ingenito nuovo Presidente dell’Interact Club Salerno.

“Oggi inizia un viaggio insieme a tutti i soci del Club: non sappiamo esattamente cosa ci attende, ma sicuramente sappiamo chi siamo e soprattutto chi vogliamo diventare. Sarà un viaggio bellissimo che prevede diverse tappe: ognuna lascerà un segno in noi e in chi incontreremo. Nessun limite. Solo orizzonti. Con il cuore e con la testa”. Con questo auspicio è iniziato il viaggio del nuovo Presidente dell’Interact Club Salerno, il sodalizio composto dai giovanissimi del Rotary, aventi un’età compresa tra i 13 e i 18 anni, che si sono riuniti nell’armonioso giardino di “Casa Consalvo” di Antonio Arpino, nel Comune di Pontecagnano, per celebrare la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” nel corso della quale il presidente uscente, Luigi Maria Cioffi, ha affidato il collare, con tutti i nomi dei presidenti del Club, al nuovo presidente Clemente Ingenito che frequenta il quinto anno del “Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore, diretto dal Dirigente Scolastico Rosario Pesce. Il neopresidente Ingenito, che ha una grande passione per lo sport e per il calcio in particolare, è anche il più giovane dirigente sportivo d’Italia, attualmente Direttore Sportivo del Settore giovanile della storica squadra di calcio “Sarnese 1926”. Si prepara ad affrontare una nuova sfida:” A me le sfide piacciono, venendo dal mondo dello sport so che ogni risultato è frutto di lavoro, di grandi sacrifici, e soprattutto di gioco di squadra: è con questo spirito che mi accingo a guidare l’Interact Salerno. Abbiamo già in cantiere diversi progetti: il primo, a cui tengo particolarmente, è un gemellaggio con un club estero. Crediamo fortemente nel valore del confronto culturale: conoscere altri ragazzi, altri punti di vista, arricchirà tutti noi e ci renderà più consapevoli e aperti. Sul fronte locale, ci impegneremo con eventi di solidarietà concreti e visibili, per rispondere ai bisogni reali del nostro territorio. Vogliamo essere giovani che si sporcano le mani, che fanno sul serio. Sempre con entusiasmo e sempre divertendoci: perché fare del bene può e deve essere anche bello. Saremo i primi a servire, ma anche i primi a divertirci perché siamo soprattutto giovani”. Ingenito ha spiegato che saranno avviati anche dei progetti nelle scuole della provincia:” Per coinvolgere altri ragazzi e mostrare loro quanto l’Interact possa offrire a chi ha voglia di mettersi in gioco. Il nostro Club vuole diventare anche una vera e propria scuola di vita: una palestra di competenze, esperienze, visioni. Prevediamo corsi di leadership, incontri con Mental coach e attività motivazionali”. Ingenito ha spiegato, inoltre, che in cantiere c’è un evento importantissimo legato al mondo dello sport:” Insieme a Marianna Blasi, nostra Socia Onoraria, coinvolgeremo società calcistiche di rilevanza nazionale, con l’obiettivo di unire sport, inclusione e valori positivi in un grande progetto educativo e sociale”. Ingenito ha anche annunciato che sarà realizzata una divisa con il logo del Club:” Sarà indossata da tutti i soci in occasione dei tanti incontri che saranno organizzati”. Ingenito ha presentato venti nuovi soci che sono stati accolti con grande entusiasmo:” Ai loro ho spiegato che far parte di un club Interact aiuta a crescere, a divenire leader”. Ingenito ha presentato anche i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: “Persone capaci, motivate e già operative su tutti i fronti”: Vice Presidente: Emanuele Vicinanza; Segretario: Gabriele Potenza; Tesoriere: Manuel Meriano; Prefetto: Anna Laura Siano. Consiglieri: Mattia Cornacchia e Angelica Gallo. Il Past President Luigi Maria Cioffi ha ringraziato tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti soci per il sostegno ricevuto e ricordato i progetti realizzati nel corso dell’anno rotariano:” Abbiamo collaborato alla realizzazione del progetto “Mani Tese Verso il Futuro”, ideato dalla socia del “Club Inner Wheel Salerno Carf, Marianna Bortone Blasi, dedicato ai ragazzi minori non accompagnati che sono arrivati a Salerno in occasione degli sbarchi che ci sono stati nella nostra città. Nel giorno della festività dell’Epifania abbiamo donato delle calze ai bambini che partecipano alle attività̀ dell’associazione “L’Astronave a Pedali” di Eboli, che aiuta i bambini che vivono particolari situazioni familiari. Abbiamo anche contribuito alla organizzazione della tombolata dedicata agli anziani ospiti della Casa Albergo “Immacolata Concezione”, nel Centro Storico di Salerno, ai quali abbiamo trasmesso la nostra allegria”. È intervenuta la Past Rappresentante Distrettuale Chiara Boccia che ha sottolineato l’importante lavoro svolto dal Past President Luigi Maria Cioffi:” Ha guidato il Club con costanza, partecipando con assiduità agli eventi distrettuali”. Chiara Boccia ha ricordato che sono 28 i Club Interact presenti nel Distretto della Campania e augurato un buon anno rotariano al Presidente Ingenito:” Ripongo in lui una grande fiducia”. La nuova Rappresentante Distrettuale Elena Daniele ha ringraziato il Past President Luigi Maria Cioffi e augurato al nuovo presidente Clemente Ingenito di superare tutte le difficoltà:” Con tenacia e forza” e a tutti i soci del Club di continuare a formarsi e a sviluppare le proprie capacità:” Solo così si può crescere al meglio e imparare ad agire con forza sul territorio. Il Rotary ci insegna ad affrontare la vita e ci rende persone migliori”. L’avvocato Rino D’Alessio, Past President del “Rotary Club Salerno”, Club padrino dell’Interact Club Salerno, ha rimarcato la bellezza di lavorare insieme ad un Club formato da giovanissimi rotariani:” Lavorare insieme, tra generazioni diverse, ci ha arricchito”. L’ingegnere Anna Gallo, Consigliere del “Rotary Club Salerno”, Delegata Rotary per il Rotaract e per l’Interact, ha portato i saluti del nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno”, Francesco Caggiano, e della Presidente del “Rotaract Club Salerno” Roberta Palumbo. L’ingegnere Anna Gallo ha ribadito che: “Sia il “Rotary Club Salerno”, sia il “Rotaract Club Salerno” continueranno ad essere vicini e a sostenere le iniziative che saranno intraprese dall’Interact Club Salerno”. L’avvocato Vincenzo Cestaro, Presidente della Commissione Distrettuale Interact, ha ringraziato i due presidenti “Rappresentano un esempio da seguire” e tutti soci del Club per aver realizzato importanti iniziative sul territorio e ricordato la notevole crescita che c’è stata quest’anno, a livello distrettuale, dei sodalizi interactiani: “ Abbiano dato vita a sei nuovi “Club Interact” all’interno del “Distretto Rotary 2101” a dimostrazione del fatto che il Rotary sta prestando grande attenzione alle nuove generazioni. Anche il nuovo Governatore del Distretto, Angelo Di Rienzo, darà ampio spazio ai giovani interactiani che costituiscono il futuro del Rotary”. Presenti: i genitori di Clemente Ingenito : Giuseppe e Anna Rita Sirica, la sorella Alessia, i nonni: Arturo Sirica e Filomena Costabile, Angelo Ingenito e Carmela Di Filippo; il Rappresentante Distrettuale del Rotaract Luca Brando; il Componente della Commissione Distrettuale Interact Giacomo Gatto, la Presidente del Club Inner Wheel Salerno Carf, Marcella Anzolin, con la Vicepresidente Gina Gemma Visciani Cioffi con il Past President del “Rotary Club Salerno” Umberto Maria Cioffi e la Past Rappresentante Distrettuale Interact Maria Carla Cioffi ( genitori e sorella del Past President Interact Salerno, Luigi Maria Cioffi), il Past President del “Rotary Club Nocera – Sarno” Domenico De Filippo e il Consigliere del “Rotaract Club Salerno” Gennaro Petraglia.(Foto di Alessio Milito).

Aniello Palumbo.

