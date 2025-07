Il dottore commercialista Lucio Bojano nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Azioni concrete e non parole”. È questo il motto scelto dal nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, il dottore commercialista Lucio Bojano, Consulente Finanziario di una nota banca italiana, che ha ricevuto, emozionato, il collare e lo spillino dal Presidente uscente Raffaele Brescia Morra, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. Il neopresidente Lucio Bojano, che nel 2019 è entrato a fare parte del “Rotary Club Salerno Picentia “ – ” A presentarmi fu il Past President Antonello Sada” – durante il suo anno di presidenza continuerà a portare avanti i progetti che tradizionalmente il Club organizza da anni, come il “Premio Carmine Sica”, giunto alla XX edizione, dedicato al professore salernitano, socio fondatore e primo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, ma tanti altri ne organizzerà, come ha annunciato nel suo intervento:” Vorrei organizzare dei progetti mirati a migliorare il benessere delle comunità : da sempre il Rotary è impegnato nel sociale e io, con il Consiglio Direttivo e tutti i soci, vorrei attivare delle iniziative che affrontino tematiche sociali come quella della violenza sulle donne: il 25 novembre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, vorremmo organizzare uno spettacolo per raccogliere fondi a favore del Centro Antiviolenza “Anna Borsa”, della Ong Differenza Donna APS, dedicato alla giovane di Pontecagnano che fu vittima di femminicidio. Collaboreremo anche con l’Ente Filantropico “Trame Africane” per dare un sostegno concreto, volto a migliorare le condizioni di vita degli abitanti di alcuni paesi dell’Africa dove esiste una grande miseria e una grave emergenza sanitaria”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della dottoressa Francesca Oro Bojano, il Presidente Bojano ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Antonello Sada; Past President Raffaele Brescia Morra; Presidente Incoming Amabile D’Agosto; Segretaria Caterina Babino; Segretaria Esecutiva Giuliana Moscati; Tesoriere Roberto Napoli; Prefetto Rocco Di Riso; Consigliere Comunicatore Vincenzo Capuano; Consigliere Formatore Walter Iannizzaro; Consigliere Delegato alla Fondazione Rotary Raffaele Napoli; Consigliere per l’Effettivo Carlo Sica; Consigliere per i Progetti Antonio Vicidomini. Consiglieri: Carla Sabatella, Nino Nigro, Antonio Cestari, Marina Sada. Il Presidente uscente, Raffaele Brescia Morra, ha ricordato le tante iniziative realizzate durante l’anno rotariano:” È stato un anno magico e fantastico, un anno da raccontare, nel corso del quale il nostro Club ha lasciato una piccola traccia nel Rotary Distrettuale e nel tessuto sociale della nostra città” Tanti gli incontri organizzati in interclub con i presidenti di altri Club rotariani: Battipaglia, Eboli e Nocera Inferiore Apudmontem, presieduti da Orlando Caprino Caprino, Vincenzo Panico ed Ersilio Trapanese; con il “Rotary Club Nocera Inferiore Sarno”, presieduto dal dottor Antonio Amato, e con il “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”, presieduto dal dottor Ersilio Trapanese durante i quali i prestigiosi ospiti hanno trattato varie ed importanti tematiche: la dottoressa Margherita Cassano, prima Presidente donna della Suprema Corte di Cassazione; l’Onorevole Clemente Mastella, il professore Salernitano Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di NAPOLI; l’avvocato Pina Amarelli Vengano, presidente dell’antica “Amarelli Fabbrica di Liquirizia” attiva dal 1731 a Rossano (CS) in Calabria; il giornalista della RAI Francesco Giorgino; il professor Giangennaro Coppola, già Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Salerno; la professoressa salernitana Raffaella Sorrentino, Farmacologa, Professore Ordinario di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università Federico II di Napoli; il professore rotariano Alessandro Ruggiero, Ordinario di Tribologia e di Meccanica Applicata alle Macchine, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Salerno; il Maestro Antonio Marzullo, Segretario Artistico del “Teatro Municipale Giuseppe Verdi” di Salerno; il Governatore Antonio Brando; il nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo; il Direttore del “Il Mattino” di Napoli, Roberto Napoletano; la nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis. L’avvocato Brescia Morra ha anche ricordato alcuni dei progetti realizzati insieme ai presidenti dei Club rotariani cittadini: “Rotary Club Salerno” (Presidente Bonaventura D’Alessio), “Rotary Club Salerno Est” (Presidente Edoardo Ventura), “Rotary Club Salerno Duomo” (Presidente Eduardo Grimaldi) e con i Club Inner Wheel presieduti da Daniela Vessa Pezzuto e Ornella Orlando, come il progetto dei cinque bellissimi busti di ceramica smaltata, con inserti in oro, raffiguranti i fondatori e i Magister della “Scuola Medica Salernitana” e il tondo con l’immagine in bassorilievo di Matteo Silvatico realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini – Menna”, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte; il progetto “La Barca Magica”, grazie al quale i Club Rotary salernitani hanno donato al “Circolo Canottieri Irno” un gommone di circa sei metri, per gli atleti Special Olympics, nell’ambito del Progetto Diversità Equità e Inclusione (D.E.I.); il progetto che, grazie al Past President del Club Giuseppe Pizzuti, ha consentito di fornire di apparecchiature mediche il Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Polla; il progetto dedicato alla divulgazione del numero nazionale Anti Violenza e Stalking 1522 al quale hanno aderito tutti i Club della famiglia rotariana salernitana e che consiste nel donare 50 magliette sulle quali è stato stampato il numero nazionale 1522, antiviolenza e stalking, che , dopo essere state incorniciate, saranno donate dai Club Rotary alle scuole salernitane e ai Centri Anti Violenza salernitani dove saranno esposte per sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull’esistenza del problema della violenza. Il Past President Brescia Morra ha consegnato dei riconoscimenti all’Assistente del Governatore, Giuseppe Ascione; al Past Governor Marcello Fasano, che ha annunciato la nomina della socia rotariana Paola Barbarito a Segretaria della Commissione Effettivo da lui presieduta, e conferito la “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary, ai soci: Vincenzo Capuano; Giuseppe Pizzuti e Paola Barbarito. Gli Assistenti dei Governatori: Giuseppe Ascione e Maria Luisa De Leo, hanno portato i saluti del Past Governor Antonio Brando e del nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, insieme al Facilitatore Distrettuale Giacomo Gatto.

Aniello Palumbo

