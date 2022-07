IL DOTTOR ROCCO DI RISO NUOVO PRESIDENTE DEL “ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA”

“Se non possiamo dirigere il vento, possiamo però orientare le vele”. Questa famosa citazione di Seneca è stata scelta come suo motto dell’anno dal nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, il dottor Rocco Di Riso, già promotore finanziario, che ha ricevuto il collare e lo spillino di Presidente dal dottor Raffaele Napoli durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” svoltasi all’Hotel Mediterranea. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della dottoressa Julia Sara Napoli, il presidente uscente Raffaele Napoli, ha ricordato alcuni dei tanti progetti realizzati durante l’anno:” Molti sono stati realizzati insieme ai presidenti degli altri Club Rotary di Salerno che ho definito i “Dream Team” del Rotary salernitano: una squadra di altissimo livello che mi ha consentito di rispettare il mio motto dell’anno “Insieme per servire”. Abbiamo convogliato le nostre forze, le nostre energie nella stessa direzione per realizzare progetti rilevanti come quello dei “Seabin”, l’installazione dei cestini mangia-rifiuti che galleggiano a pelo d’acqua del mare e che raccolgono anche le microplastiche; il progetto “Bambini al Centro”, la “Musica nel Cuore” e l’invio in Ucraina di una ambulanza attrezzata”. Tra i tanti altri progetti realizzati, il professor Napoli è particolarmente legato è quello che ha consentito di avviare la costruzione di un pozzo in un villaggio del Burkina Faso:” Allevierà la vita di centinaia di persone che vivono in quel territorio e che per andare a prendere l’acqua nel pozzo più vicino devono percorrere oltre 15 chilometri; per loro questo pozzo rappresenta un cambiamento di vita. Per realizzare questo progetto, curato dal nostro socio Vincenzo Capuano che già in passato ha organizzato varie iniziative in Burkina Faso, abbiamo ricevuto l’aiuto della “Fondazione Pietro Lista”, presieduta dall’artista Pietro Lista, e della “Cobbler Gallery” diretta dall’artista Rosa Cuccurullo: insieme abbiamo coinvolto oltre cinquanta noti ceramisti del territorio che hanno realizzato delle bellissime mattonelle in ceramica, 20X20, il cui ricavato delle vendite è stato devoluto alla realizzazione del progetto”.

Il nuovo presidente Rocco Di Riso, la cui azione sarà ispirata dai principi del Rotary, ha illustrato i progetti che saranno realizzati durante l’ anno: “Con gli altri Club Rotary cittadini termineremo il progetto triennale “Urban Green” che prevede anche una fase formativa nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente. Affiancheremo gli amici del “Rotary Club Salerno Duomo” nel sostegno ai ragazzi autistici, anche in vista del Congresso Internazionale sull’Autismo che si terrà a novembre a Giffoni Valle Piana. Continueremo a organizzare il “Premio Carmine Sica”. Vorrei portare avanti soprattutto progetti radicati sul territorio che vadano incontro alle persone che più hanno bisogno in questo momento”. Il Presidente Di Riso ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Emma Russo, Past President: Raffaele Napoli Presidente Incoming: Vincenzo Capuano , Segretario: Raffaele Brescia Morra, Segretario Esecutivo: Rosario Landi, Tesoriere: Lucio Bojano, Prefetto: Carla Sabatella, Formatore: Walter Iannizzaro, Comunicatore: Antonio Vicidomini. Consiglieri: Virginia Corvino, Roberto Napoli, Antonello Sada e Antonio Vicidomini. Il Past President Raffaele Napoli ha consegnato al Past President Vincenzo Capuano la quinta Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary. Hanno portato i saluti dei Governatori Costantino Astarita e Alessandro Castagnaro gli Assistenti dei Governatori Ciro Senatore e Massimo Carosella. E’ intervenuto per un saluto il Formatore Distrettuale Gaetano Pastore. Presenti i presidenti dei Club Rotary del territorio, il Formatore Distrettuale Carla Aramo e i Past Governor Gennaro Esposito e Marcello Fasano.

Aniello Palumbo