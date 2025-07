Il dottor Gaetano Cuoco è il nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”

“Sono un uomo, niente di ciò che è umano ritengo estraneo a me”. Questa famosa frase di Terenzio, è stata ricordata dal nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Gaetano Cuoco, Medico Chirurgo, Specializzato in Medicina Nucleare e in Endocrinologia Sperimentale, che ha ricevuto, emozionato, il collare con i nomi di tutti i presidenti del Club e lo spillino, dal Presidente uscente Eduardo Grimaldi, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi sull’incantevole terrazzo del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Il neo presidente Cuoco ha spiegato che il nuovo anno rotariano sarà caratterizzato da tre C: “Carità, come cultura del dono; Condivisione e Conoscenza, nella quale inserirei anche la Crescita: quella del Club”. Il Presidente Cuoco proseguirà alcuni dei progetti già intrapresi dal Club come “Le Domeniche della Salute”; il “Banco Alimentare” e quello dei “Corridoi Umanitari”:” Con la nostra socia Rita Martynova, che ha preso contatti con il Console ucraino Maksym Kovalenko, organizzeremo delle attività dedicate ai bambini e ai ragazzi ucraini presenti a Salerno”. Tanti altri saranno i progetti e gli incontri che saranno organizzati dal Presidente Cuoco:” Abbiamo intenzione di attivare dei progetti dedicati ai neonati del reparto ospedaliero della “Terapia Intensiva Neonatale” (TIN) e ai bambini oncologici. Organizzeremo, insieme ad altri Club Rotary di Salerno e di Roma, dei corsi di golf per i ragazzi autistici presso il “Golf Club Salerno” di Pontecagnano. Collaboreremo con i Missionari Saveriani, che dal 1952 operano con le loro missioni in Bangladesh”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Federica Romano, il neo presidente Cuoco ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past Presidente Eduardo Grimaldi: Presidente Incoming Lucio Bifolco; Vice Presidente Alfredo Marra; Segretario Pacifico Marinato; Prefetto Giuseppe Cimmino; Tesoriere Vincenzo Fiocco; Tesoriere Vicario Giovanni Aita; Segretario Esecutivo Giancarlo Baratta. Consiglieri: Rosa Esposito, Maria Rosaria Vitiello, Giuseppina Crescenzo, Vincenzo Abate, Armando Cerzosimo, Gerardo Vassallo. Presidenti delle Commissioni: Rotary Foundation, Francesco Dente; Effettivo, Nicola Scarpa; Eventi, Michele Pellegrino; Progetti Carlo Frasca; Rapporti con i Club, Anna Rossi; Salute e Immagine, Vincenzo Pignataro. Delegato Rotaract, Gennaro Esposito. Formatore, Maurizio Fasano. Il Past President Eduardo Grimaldi ha ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso dell’anno rotariano:” La quinta edizione del “Premio Martucci”, con la consegna di sei borse di studio assegnate ai talentuosi ed eccellenti allievi del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno; i progetti che hanno coinvolto gli studenti del Liceo Sabatini – Menna, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, che hanno realizzato cinque bellissimi busti di ceramica smaltata, con inserti in oro, raffiguranti i fondatori e i Magister della “Scuola Medica Salernitana”, il tondo con l’immagine in bassorilievo di Matteo Silvatico e la “Teca della Manna” nella quale custodire, nella Cripta del Duomo, l’ampolla contenente la “Manna di San Matteo” che viene raccolta due volte l’anno dal parroco del Duomo, Don Felice Moliterno; il “Premio alla Cultura per la valorizzazione del patrimonio culinario locale” che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Santa Caterina da Siena – Amendola, diretto dalla Dirigente Scolastica Annarita Carrafiello, e dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Ornella Pellegrino. Il presidente Grimaldi ha ricordato anche altri importanti progetti realizzati insieme ai club rotariani e innerini salernitani, come i progetti di inclusione: “Mani Tese Verso il Futuro”, dedicato all’integrazione di giovani immigrati non accompagnati; il progetto “Le Domeniche della Salute”, realizzato insieme al “Rotary Club Salerno Est “, presieduto da Edoardo Ventura, e al Comune di Salerno, con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto; il progetto con il quale abbiamo consegnato un gommone di sei metri al “Circolo Canottieri Irno” realizzato insieme ai presidenti dei cinque Club Rotary salernitani: “Salerno”, Presidente Rino D’Alessio, “Salerno Est” (Edoardo Ventura); “Salerno Picentia” (Raffaele Brescia Morra); “Salerno Nord dei Due Principati” (Lucio De Caro) e il progetto del “Banco Alimentare”. “Personalmente devo dire che in questi anni ho dato tanto al Rotary, in termini di impegno, ma ciò che ho ricevuto, in termini di emozioni, di esperienze vissute, di crescita personale, è sicuramente di più”. Il Past President Grimaldi, dopo aver consegnato degli attestati di merito a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle attività del Club, ha conferito la “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary, ad alcuni soci del Consiglio Direttivo: Natalino Barbato, Lucio Bifolco, Sabatino Cuozzo, Vincenzo Fiocco, Alfonso Giordano, Canio Noce, Nicola Scarpa. Il Past President del “Rotary Club Salerno Est”, Edoardo Ventura, ha conferito la “Paul Harris” al Past President Eduardo Grimaldi. A portare i saluti del Past Governor Antonio Brando è stato l’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione, mentre a portate i saluti del nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo.

Aniello Palumbo

