Il cinema ‘si siede a tavola’, al Barberini di Roma apre il ristorante B24

(Adnkronos) –

Ancora troppe sale abbassano le serrande. E poi c'è chi prova a reinventarsi seguendo trend, che 'vanno forti' all'estero, per attrarre spettatori di ogni età e parte del mondo. È il caso del cinema Barberini, di proprietà della famiglia Savotti, che ha inaugurato B24 ('B' sta per 'Barberini' e '24' è il civico): è il primo ristorante a nascere all'interno di un cinema storico della città. Funziona in modo autonomo alla programmazione dei film (tra piccole e grandi produzioni, anche in lingua originale), ed è aperto dal tardo pomeriggio per l’aperitivo fino alla cena e al dopocena, passando per il tea con la merenda.

Si trova al primo piano del cinema e si compone di due spazi. Una sala interna, con ampie vetrate ad arco che affacciano su piazza Barberini e l'iconica via Veneto. Il design del ristorante riflette la storicità del palazzo che lo ospita, con atmosfere industriali che si mescolano a lampadari di cristallo d’antan, evocando i fasti della 'Dolce Vita'. Gli interni sono caratterizzati da una palette di colori caldi, come il verde salvia e il rosa antico, che creano un ambiente elegante ma informale. E poi un rooftoop, perché ormai 'no rooftoop no party', per parafrasare l'iconica battuta di George Clooney di un noto spot pubblicitario. Un'ampia terrazza da cui sorseggiare drink realizzati da 'maestri del cocktail'.

Ad accompagnare i drink e la selezione di vini, un menù che celebra la cucina italiana, ma con un tocco contemporaneo. Sotto la direzione dell’executive chef Andrea Gallo e del general manager Raffaele Castore, la filosofia culinaria del ristorante si basa sull'uso di ingredienti freschi e di alta qualità, provenienti da fornitori locali, con un focus sulla stagionalità. E non solo. Prima o dopo le proiezioni, il ristorante lancia una proposta dedicata ai cinefili che non vogliono rinunciare al piacere di una buona cena ma nei tempi compatibili con la programmazione delle sale del Barberini. E' composto da una selezione dei piatti della cucina realizzabili velocemente, in modo da facilitare il servizio al tavolo nei tempi necessari per consentire agli ospiti di non rinunciare all’esperienza completa offerta all’interno della struttura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...