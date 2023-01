Il cinema entra a scuola a Mercato San Severino.

Il giorno 1 Febbraio alle ore 19.00 presso il Palazzo di Città del Comune di Mercato San Severino, la presentazione del progetto “Ciak riprendiAMO” del Secondo Circolo didattico.

La scuola aprirà le porte al cinema con un’iniziativa che coinvolgerà i bambini del Secondo Circolo di Mercato San Severino alla scoperta del linguaggio filmico, fotografico, iconico, con la realizzazione di percorsi che vedranno la mediazione di esperti, tutor e attori, tutti impegnati ad accompagnare i piccoli studenti verso la scoperta del racconto attraverso immagini.

Tra i temi che verranno trattati: il rispetto dell’ambiente, l’inclusione, la condivisione, l’amicizia. Un grande percorso che si snoderà attraverso 9 laboratori dedicati alla fotografia, al cinema e alla realizzazione di prodotti fotografici, pittorici e video, con appuntamenti al cinema per la visione di proiezioni filmiche, volte alla sensibilizzazione del piccolo-grande pubblico ai valori sociali e culturali affrontati.

Presenti per la diffusione dell’iniziativa: il Dirigente scolastico Anna Buonoconto, il sindaco Antonio Somma, il vice sindaco Enza Cavaliere e l’assessore alla Cultura Assunta Alfano, oltre ai rappresentanti delle associazioni territoriali e ai partner del progetto (ASD Crescere insieme oltre il teatro APS, Teatro Più, Club Lions Mercato San Severino e Associazione culturale School Movie). “Con il progetto Cinema e Immagini per la scuola – afferma il Dirigente Anna Buonoconto- i bambini non solo potranno accede ad un’alfabetizzazione iconica, intesa come una corretta, finalizzata e consapevole esperienza della visione e produzione di immagini ed elaborati video, ma avranno modo di vivere il Cineforum, come opportunità di tornare insieme al Cinema, condividendo e riappropriandosi finalmente della bellezza del fare insieme”.