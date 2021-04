Il candidato Sindaco al Comune di Salerno Avv. Michele Sarno incassa il sostegno dei Liberaldemocratici Italiani e del presidente di Io Sono Salernitano.

E’ un progetto politico che si fa strada, che aggiunge nuovi tasselli che hanno una diversa riconoscibilità, da una parte i partiti politici, dall’altra persone che hanno un alto senso civico e voglio dare un contributo a questa comunità.

Così il candidato sindaco per la città di Salerno l’avv. Michele Sarno che incassa anche il sostegno dei Liberaldemocratici Italiani, rappresentato dal coordinatore provinciale Rino Ruggiero e la fiducia del presidente di “Io Sono Salernitano”, Giovanni Novella.

Nuove adesioni che arricchiscono il progetto civico che raccoglie il consenso della comunità – ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il candidato Sindaco Michele Sarno, che ha registrato la partecipazione all’incontro anche dell’esponente salernitano Angelo Giubileo, portavoce nazionale dei Liberaldemocratici Italiani. L’occasione per chiarire la posizione del partito stabilmente nell’area di centro-destra, ma lontano dal dialogo di altri tavoli, che ha deciso di sostenere il progetto del penalista salernitano.

“Sono convinto che con l’avvocato Michele Sarno si possa davvero costruire un progetto importante, ha dichiarato Giovanni Novella, pronto a candidarsi in qualità di capolista di “Io Sono Salernitano” e ad intraprendere un nuovo percorso per dare linfa a questa città. Una rimessa in gioco, dopo una precedente esperienza elettorale, una chance importante, per contribuire al cambiamento di Salerno.”

“La nostra scelta, come partito di stare vicino all’avvocato Sarno è dettata da due motivi: il primo quello della coerenza, il secondo quello della correttezza politica. Così Gennarino Ruggiero, coordinatore provinciale dei Liberaldemocratici italiani certo che questo progetto civico sia l’unico che possa meglio rappresentare la città di Salerno “.