Il bosco incantato per i malati oncologici

Manca ormai poco per l’evento di solidarietà “Il bosco incantato”, organizzato da Lo Sportello dei Sogni e patrocinato dal Comune di Salerno, che si terrà mercoledì 27 novembre all’interno del vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena).

Ad ideare l’iniziativa benefica – presentata dalla conduttrice Enza Ruggero – sono stati la presidente dello Sportello dei Sogni, Fiorangela Giugliano, insieme al proprietario del Vivaio Verde Garden Giovanni Naddeo e al consulente di comunicazione food&wine, Ciccio Costantino.

L’evento, in bilico tra street food e magia, ha l’intento di raccogliere fondi per realizzare i sogni dei malati oncologici di ogni età. Lo Sportello dei sogni è dedicato ai pazienti con un’età compresa tra i 3 e 99 anni, affetti da specifiche patologie oncologiche e mira ad esaudire i sogni di tutti i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio Italiano.

“Sono convinta che questo evento – ha sottolineato la presidente Fiorangela Giugliano – possa donare tanta luce in un periodo così buio per i pazienti che si trovano a fronteggiare la malattia. Il Bosco Incantato rappresenta per noi un grande evento nella nostra città dove nasce proprio il progetto dello Sportello dei Sogni che si avvale di un team di psicologici che collaborano in ogni dipartimento di oncologia. Dal Nord al Sud Italia noi realizziamo i desideri del cuore dei pazienti dai 3 ai 99 anni e lo facciamo a scopo terapeutico. Questo è il fine del progetto stesso che è itinerante in tutta Italia. Attraverso il Bosco incantato verrà fuori la magia dei sogni, di quanto è importante sognare. Un ringraziamento particolare va a Ciccio Costantino e Gianni Naddeo che hanno messo su una organizzazione impeccabile coinvolgendo tutta la città e i tanti professioni che allieteranno anche dal punto di vista enogastronomico la serata. Ci sarà una testimonianza molto importante di una paziente che sarà presente. Sarà la notte delle stelle dei desideri. La raccolta fondi per questa occasione sosterrà lo Sportello dei Sogni affinché numerosi desideri del cuore vengano realizzati in quanto la lista è lunghissima. Al momento, con i soldi che raccoglieremo vorremmo realizzare i sogni di queste persone che ci hanno colpito molto. C’è Raffaella, la mamma di Sofia 7 anni, di Reggio Calabria, che ha un desiderio del cuore “dormire su una casa sull’albero”.

E poi Mary, 29enne della provincia di Taranto che vorrebbe “volare in mongolfiera su un posto meraviglioso la Reggia di Caserta per poi scendere e visitarla”. Anna, napoletana di 54 anni, invece ha scritto allo Sportello dei Sogni dicendo che il suo “desiderio è legato alla felicità di mio figlio che sogna di abbracciare il suo idolo musicale Geolier”. La richiesta di Simone, 14 anni, arriva da Udine. Il suo desiderio del cuore è “restaurare la moto di mio nonno per poi guidarla io”, mentre Emanuele, 18enne di Reggio Calabria con la passione della fotografia, vorrebbe partecipare ad un backstage nel settore moda ed essere protagonista”. Venite numerosi alla serata e aiutateci a raggiungere questi obiettivi”.

In un clima fiabesco, si alterneranno molteplici momenti, dalla musica, allo street food, passando per la lettura dei tarocchi con Francesca Pace, il quadro astrale con Mariella Perrella, le ombre cinesi e le sculture di sabbia, il teatro d’illusione con Oscar Strizzi (le sue esibizioni hanno incantato i giudici del programma Tu si que vales) e un live music con gli Spillenzia, cover band Pop internazionale/Dance Music di quattro elementi attiva dal 2003.

Guest Star: Ivana Giugliano che presenterà il cd di Natale (le cui vendite saranno a favore dello Sportello dei Sogni) ed Eva, cantante olandese ma originaria di Salerno che ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza del tumore e grazie allo Sportello dei Sogni ha realizzato il suo desiderio di vedersi di nuovo bellissima dopo la chemio che l’aveva provata nel fisico e nell’animo.

I biglietti del costo di 40 euro (sotto i 12 anni non si paga) si possono acquistare in tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

ELENCO PARTECIPANTI

PARTNERS

MACELLERIA ACCURSO

MADAME – SALOTTO URBANO

PESCHERIA D’AGOSTINO O’ TARALLARO

BEVERAGE

LENZA VITICULTORI

MILA VUOLO

CANTINA BELLO

LANIFICIO SALERNO

PASTICCERIE

ALIBERTI

PANTALEONE

BEATRICE

SVIZZERA

MUSICA E SPETTACOLO

SPILLENZIA

OSCAR STRIZZI da TU SI QUE VALES

IVANA GIUGLIANO

ALLESTIMENTO

EXCLUSIVE CATERING

FOOD AREA

POVERO PESCE

CASA TORRENTE

PIZZERIA FAMMILA

LA BOTTE PAZZA

LA ROSA BIANCA

MEDITERRANEO

MOOD STEAKHOUSE

MULINO URBANO

NOBI RESTAURANT

NOSCHESE BAKERY

ACQUAPAZZA

TERRA FERMA

TOC TOC

VANINA POLPETTERIA

VICINANZA E SAPORI

VICOLO DELLA NEVE

CORBELLA DI G.VORIA

Si ringrazia anche l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) che si occuperà del servizio vino (gratuitamente)

THANKS TO:

CESARMECCANICA

VERDE GARDEN SALERNO

MEDITERRANEA

CARPINO

AUDI DEL PRIORE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

PERRELLA NETWORK

RIENERGY – ENERGY SERVICE COMPANY

EXCLUSIVE CATERING

EDILPASTORE

INESTASY

PROTOCOLLO COSTANTINO

BLACK BOOK