I Suoni degli Dei, secondo appuntamento mercoledì 29 al Convento di San Domenico di Praiano.

IL CONCERTO

Mercoledì 29 settembre 2021 – presso il Convento di San Domenico si terrà il secondo appuntamento de I Suoni degli Dei

(mercoledì) 29 settembre, dalle ore 10.30

Chiesa di Santa Maria a Castro – Convento di San Domenico

EL 34

Roberto Casaburi – Violino

Giuseppe Di Martino – Contrabbasso / Double bass

Programma/Program: Bach – Handel – Telemann – Biber

Il Convento di San Domenico e la chiesa di Santa Maria a Castro si trovano a 364 m dal livello del mare. Qui ci troviamo al di sopra della frazione di Praiano, denominata Vettica Maggiore.

La prima notizia raccolta sul Convento risale ad Ottobre 1599. Nella Chiesa di Santa Maria a Castro vi è un grande affresco (risalente al 1500 circa), rimasto immutato nei secoli.

PULIAMO IL MONDO 2021

Anche quest’anno il Comune di Praiano ha aderito a “Puliamo il Mondo” un’iniziativa organizzata da Legambiente, al tempo stesso concreta e simbolica, per chiedere città più pulite e vivibili.

I partecipanti all’evento saranno gli alunni e le insegnanti delle quinte classi della Scuola Primaria dell’Istituto Lucantonio Porzio di Positano e di Praiano.

L’area interessata alla pulizia sara’ il sentiero che dal centro di Praiano porta al Convento di San Domenico. Per consentire ai partecipanti di assistere al concerto della Rassegna “I Suoni degli Dei- Concerti sul Sentiero degli dei” il raduno e’ previsto presso la Piazzetta Gagliano alle ore 8.30.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio Tra.Vel. Mar. NAVE + BUS| by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori 8:25 | da Minori 8:35

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

SICUREZZA | Per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 verrà richiesto di indossare la mascherina durante il concerto.

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con

Pelagos-Associazione,

Legambiente Costa d’Amalfi,

A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana),

Parrocchia di San Gennaro,

Tra. Vel. Mar. i trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano| Tel. 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it