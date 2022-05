I suoni degli Dei, I Divergenti in concerto mercoledì 25 alla Chiesa di Santa Maria a Castro a Praiano.

Mercoledì 25 maggio 2022 – si terrà il quarto ed ultimo appuntamento del mese di Maggio 2022 di

I SUONI DEGLI DEI – Concerti sul Sentiero degli Dei

Vincenzo Scannapieco – Ottavino

Gioacchino Mansi – Euphonium

I DIVERGENTI – Baroque Revolution

Programma: Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart

Il concerto si terrà alle ore 11:00 presso presso la piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro annessa al Convento di San Domenico.

Il complesso si trova a 364 m. dal livello del mare. Siamo sopra la frazione di Praiano, Vettica Maggiore. La vista spazia su Positano, le isole Lì Galli e Capri.

La prima notizia raccolta sul Convento risale all’ottobre 1599.

Nella Chiesa di Santa Maria a Castro incontriamo un grande affresco (datato intorno al 1500) . “Si tratta in effetti di un grande dipinto ad affresco che occupa l’intero catino absidale della navata sinistra dell’edificio, costruita per concessione papale nel 1430 (Pergamena n° 297, datata 3 giugno 1430, Il Indizione. Amalfi). La rimozione di un corpo di fabbrica e stucco di epoca settecentesca ha permesso l’intera lettura dell’opera che si sviluppa su due ordini. Il registro superiore è occupato dall’immagine ieratica del Cristo benedicente, affiancata dalle figure dei Santi Pietro e Paolo ed angeli; la parte inferiore della Vergine con il Bambino in trono, con angeli musici e santi. Tratto dal sito del Comune di Praiano – Testi di Vincenzo Bove e Lina Sabino

… i Suoni degli Dei riprenderanno il 14 settembre 2022.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio Tra.Vel. Mar. NAVE + BUS| by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano e Tra. Vel. Mar. – trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano| Tel. 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it – www.isuonideglidei.com