I Salotti letterari di ..incostieraamalfitana.it con Stefano Conti e Maria Sole Limodio ad Atrani sabato 19. Premio Scriptura al libro sul viaggio al mitico Magic Bus 142.

Nuovo appuntamento con i Salotti letterari della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo sabato 19 giugno, ore 19.30, ad Atrani in Piazza Umberto I: protagonisti Maria Sole Limodio con “La Canzone Napoletana” (Newton Compton), e Stefano Conti con “Seguimi se vuoi” (Affinità Elettive). In collaborazione con il Comune e il Forum dei Giovani di Atrani, i libri concorrono all’assegnazione del Premio costadamalfilibri.

Con lo stesso tono popolare e appassionato tipico delle canzoni di cui tratta, “La Canzone Napoletana” di Maria Sole Limodio racconta uno dei panorami musicali più vivi e peculiari dell’Italia di ieri e di oggi. Un’analisi che non si limita a concentrarsi sui testi e sugli aneddoti che li circondano, ma che si infila nei vicoli dove la musica viene ascoltata, in un percorso avvincente in cui il lettore è guidato e sedotto. Napoli non è solo una città ma una Sirena, Partenope, che canta sé stessa al mondo e a chi la vive. Dai salotti di Posillipo ai pescivendoli dei quartieri, dalle signore ingioiellate del Vomero ai femminielli della stazione, la canzone è ciò che unisce da sempre tutti i napoletani, e in questo libro l’autrice ripercorre la storia e le evoluzioni di questo legame, restituendo un pezzo importante dell’identità culturale partenopea e italiana.

Un giallo avvincente con un susseguirsi di colpi di scena “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti. A Lisbona viene trovato il corpo senza vita del capo di una setta oscura. Dietro alla misteriosa morte un ordine militare cristiano e un’organizzazione pagana accomunati dalla stessa missione: la ricerca di un oggetto sacro e ritenuto di grande potere, il Graal. La preziosa reliquia, cercata per secoli dai templari, riporta un’iscrizione che potrebbe cambiare la storia del cristianesimo. Dopo dieci anni torna con una nuova indagine il bancario detective Francesco Speri, coinvolto dalla sua amata Chiara, ricomparsa dopo anni di silenzio. Tra indizi da decifrare e enigmi da risolvere, i due si accorgono che ciò che sembrava sopito riaffiora più forte che mai. Il viaggio li condurrà in siti archeologici slavi, luoghi dell’Italia medievale e castelli della Germania nazista e li porterà a scoprire sconvolgenti verità nascoste su noti personaggi storici. Himmler e Costantino, Pessoa e San Galgano: qual è la sottile linea rossa che unisce l’efferato capo delle SS all’imperatore romano, il poeta portoghese al cavaliere eremita?

Alla XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo viene assegnato il primo dei Premi “speciali” a libri non in concorso. Nel corso della serata di Atrani tocca a “The Next Travel. L’ultimo viaggio al Magic Bus”, pubblicato dalla casa editrice Orme. Agli autori, David De Giorgio, Matteo Gabrieli, Daniele Bertè, Tommaso Galletti, Roberto Rizzitiello e Valerio Tauro, sarà consegnato infatti dall’ideatrice e curatrice Anna Bruno il Premio Scriptura artistico letterario di Nola.

“The Next Travel” è la storia del viaggio nelle terre estreme dell’Alaska di sei amici intenzionati a ripercorrere i passi di Christopher McCandless alias Alexander Supertramp, il viaggiatore americano le cui vicende sono state narrate da Jon Krakauer in “Nelle terre selvagge” e trasformate in film da Sean Penn in “Into the Wild”. Un vero percorso di iniziazione verso il mitico Magic Bus, oggetto di culto quasi metafisico che i sei ragazzi sono stati fra gli ultimi a poter raggiungere, poco prima che nel giugno del 2020 la Guardia Nazionale dell’Alaska disponesse la rimozione dell’iconico bus numero 142. Un racconto di avventura e amicizia, ai confini del mondo.

Con gli autori si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone, con l’intervento di Rino Ruocco, Roberta Manzo, Peppe Palladino.

La serata si snoderà nel rispetto delle norme anti Covid 19.

