I diari segreti di Cutolo a Castel San Giorgio

Il 25 settembre 2025, alle ore 18.30, la Villa Calvanese di Castel San Giorgio sarà teatro di un appuntamento di grande intensità culturale: la presentazione de I diari segreti di Cutolo, il libro di Simone Di Meo e Gianluigi Esposito.
L’iniziativa apre la sezione Città Noir History della rassegna Città Noir – Premio Jean Claude Izzo, spazio dedicato ai racconti che intrecciano letteratura, cronaca e memoria
Il volume ricostruisce la vicenda di Raffaele Cutolo, figura emblematica della criminalità organizzata campana, riportando alla luce documenti e testimonianze che ne svelano lati inediti.
La presentazione diventa così un momento di riflessione sulle radici del potere criminale e sulla sua rappresentazione narrativa.
A discuterne saranno Antonino Sessa, docente dell’Università degli Studi di Salerno, l’attore Peppe Lanzetta e Antonio Bassolino, presidente della Fondazione SUDD. Il confronto sarà moderato dal giornalista Domenico Barbati.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.