TEDxBattipaglia, appuntamento sabato 27

Esperienze uniche, luoghi straordinari, protagonisti d’eccezione: tornano i Meet the Speakers 2025 di TEDxBattipaglia, il ciclo di eventi ispirato al format internazionale TEDxAdventures che porta il pubblico fuori dalle sale conferenze per farlo entrare nel cuore del territorio e delle sue storie.

Dopo il successo del trekking ad Olevano sul Tusciano con Annacaterina Scarpetta in collaborazione con Explorer Campania, il nuovo calendario parte il 27 settembre con un’esperienza tra scienza e paesaggio: il vulcanologo Claudio Scarpati, professore dell’Università Federico II di Napoli, guiderà un tour tra le ville romane di Stabia e il Vesuvio, svelando segreti geologici e bellezze storiche. Un modo per riscoprire la Campania da dentro, con lo sguardo di chi la studia e la ama da sempre.

Partenza da Battipaglia (parcheggio di via Adriatico) con bus, pranzo e gadget inclusi. I biglietti sono disponibili su Eventbrite e tramite la pagina Instagram @tedxbattipaglia.

I prossimi appuntamenti:

3 ottobre – Caffè e Odaka Yoga : l’imprenditrice Antonia Trucillo , CMO dell’omonima azienda salernitana del caffè, accoglierà i partecipanti in azienda per guidarli alla scoperta delle note aromatiche del caffè, tra miscele, monorigini e metodi di estrazione alternativi. A seguire, una pratica di Odaka Yoga con Veronica Iacuzzi per lasciare andare tensioni e rigenerare energia. Ogni partecipante riceverà una tote bag e un barattolo di caffè Trucillo – Costa d’Amalfi collection, 100% riciclabile.

– : l’imprenditrice , CMO dell’omonima azienda salernitana del caffè, accoglierà i partecipanti in azienda per guidarli alla scoperta delle note aromatiche del caffè, tra miscele, monorigini e metodi di estrazione alternativi. A seguire, una pratica di Odaka Yoga con Veronica Iacuzzi per lasciare andare tensioni e rigenerare energia. Ogni partecipante riceverà una tote bag e un barattolo di caffè Trucillo – Costa d’Amalfi collection, 100% riciclabile. 18 ottobre – Esperimenti scientifici : il ricercatore Jacopo Troisi , docente di metabolomica e CEO di Thereo Srl, aprirà il suo laboratorio per un tour scientifico interattivo con esperimenti e dimostrazioni. Un’occasione rara per toccare con mano l’innovazione locale che porta a scoperte concrete in ambito sanitario.

– : il ricercatore , docente di metabolomica e CEO di Thereo Srl, aprirà il suo laboratorio per un tour scientifico interattivo con esperimenti e dimostrazioni. Un’occasione rara per toccare con mano l’innovazione locale che porta a scoperte concrete in ambito sanitario. 15 novembre – Fuck up right e teatro: l’attore e regista Luca Landi e il docente di economia alla Sapienza di Roma Nicola Cucari condurranno una Fuck up right un momento di condivisione sul valore del fallimento come motore di apprendimento, seguita da un laboratorio teatrale per vivere nuove prospettive.

I Meet the Speakers non sono semplici eventi, ma avventure immersive tra natura, cultura, scienza e impresa. Un’occasione per scoprire luoghi inediti della Campania, incontrare professionisti di spicco e riscoprire il valore autentico del territorio.

Per ulteriori dettagli: www.tedxbattipaglia.it e pagine social ufficiali di @tedxbattipaglia.

