Iniziativa Solidale “#aiutiamoleggendo con il patrocinio dei Comuni di Cava de’Tirreni e Nocera Inferiore

Ha preso il via, con il patrocinio morale del Comune di Nocera Inferiore e Cava de’Tirreni, l’iniziativa solidale “#aiutiamoleggendo” che ha lo scopo di devolvere il compenso degli autori campani de La storia d’amore più bella del mondo, all’Associazione Un arco per la vita. I due autori Gaetano Berardinelli ed Antonio Roberto hanno, infatti, deciso di donare il compenso del loro primo romanzo edito da New Book Edizioni, per sostenere il reparto di oncoematologia territoriale di riferimento delle due cittadine. La donazione è automatica per ogni acquisto del romanzo effettuato presso i punti vendita del Gruppo Mondadori di Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni entro il 4 aprile 2021.

“Visto il successo di pubblico e critica raggiunti a livello nazionale e il sostegno ricevuto dai nostri concittadini”, hanno fatto sapere sui social i due autori, “sembrava doveroso aiutare la comunità in un momento così difficile”. “Crediamo nell’Associazione Un Arco per la Vita e nel loro operato, per questa ragione abbiamo deciso di promuovere una collaborazione a scopo benefico in loro favore per le fasce più fragili. Le amministrazioni comunali e gli assessori di riferimento, hanno seguito con interesse il progetto del romanzo fin dal principio e siamo orgogliosi di portare avanti questa iniziativa con il supporto delle istituzioni cittadine.”

La storia d’amore più bella del mondo, uscita ai principi dello scorso dicembre, ha subito scalato le classifiche di vendita, andando sold out nelle prime tre settimane. Gli entusiasti messaggi di apprezzamento che hanno fin da subito intasato i profili social dei due autori e le migliaia di condivisioni di personaggi dello spettacolo, piazzano il romanzo nella wishlist dei libri più richiesti.

Ad avvalorare il romanzo è stata anche la prefazione curata dagli autori televisivi e giornalisti Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, e la cartolina autografata del brano SENZA ultimo singolo appena uscito e primo in classifica nelle topten nazionali, del giovane artista Maninni, che oltre a far parte del progetto, ha firmato la postfazione de La storia d’amore più bella del mondo.

Nell’attesa di vederli presto impegnati nella versione cinematografica del romanzo, ancora una volta i due autori Gaetano Berardinelli ed Antonio Roberto non hanno mancato l’occasione di distinguersi per l’impegno concreto verso le proprie città, questa volta con una iniziativa tanto importante quanto delicata.