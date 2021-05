Hijab, il velo e la verità, Giorgia Butera e Tiziana Ciavardini presentano il loro libro mercoledì 26 a DiViniLibri ad Eboli.

Il 26 maggio, alle ore 18:00, si terrà il quinto appuntamento della Rassegna Letteraria

DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore Città di Eboli, si presenterà il libro Hijab, il velo e

la verità, scritto a quattro mani da Giorgia Butera e Tiziana Ciavardini, edito da Castelvecchi

Editore.

Per assistere alla presentazione del libro, che si svolgerà Online, è sufficiente collegarsi alla

pagina Facebook DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore.

Il libro parla dell’uso del velo nel mondo islamico, l’argomento viene affrontato da due

prospettive diverse, da chi lo indossa con orgoglio, e chi lo indossa per imposizione, le due

autrici, attraverso il racconto personale e le esperienze in prima persona di alcune donne

islamiche e non, favorevoli o contrarie al velo, contribuiscono alla conoscenza variegata del

mondo musulmano, delle sue culture e delle sue tradizioni.

Le due autrici ritengono che bisogna stigmatizzare ogni pregiudizio culturale che vede la

donna con indosso l’hijab, una donna sottomessa.

Molte donne musulmane velate sono donne emancipate, e con una alta affermazione di se stesse.

Icone del softpower.

Visto l’interessante l’argomento trattato, alla presentazione del libro ci sarà un ricco parterre

di interventi, oltre le due autrici Giorgia Butera e Tiziana Ciavardini, che chiacchiereranno

con il prof. Vincenzo Pietropinto e la giornalista Rossella Pisaturo, ci saranno la

professoressa Maria Luisa Albano, arabista, dell’Università di Salerno e la dottoressa Fatiha

Chakir, Vice Presidente Consulta Provinciale per gli immigrati di Salerno.

La pianista Claudia Pietropinto suonerà bravi di musica classica.

Partner dell’evento sono Radio Castelluccio RCS75, Luoghi d’Autore, Eboli channel e la Pro

Loco Eboli Don Donato Paesano.

Un libro da leggere tutto di un fiato.