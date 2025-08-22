Gusta Minori 2025 venerdì 29 e sabato 30

Il 29 e 30 agosto Minori, si prepara ad accendere l’estate con la 29ª edizione del Gusta Minori, trasformando strade, piazze e giardini in un palcoscenico diffuso, sensuale e provocatorio.

Il tema scelto per quest’anno è “EROS”: un argomento audace, di confine, volutamente borderline, ma sempre trattato con estremo gusto e raffinatezza, così come tutte le tematiche affrontate nelle passate edizioni che hanno reso grande il Gusta Minori. Eros è l’amore in tutte le sue forme, la forza primordiale che unisce sacro e profano, desiderio e spiritualità, gioco e tormento.Ogni tappa sarà un’esperienza unica, capace di sorprendere e sedurre: dall’ironia al romanticismo, dalla provocazione alla nostalgia, fino al rito collettivo in cui il pubblico diventa parte della rappresentazione.

Ma Gusta Minori non è solo teatro: accanto alle performance, i visitatori potranno lasciarsi guidare in un percorso gastronomico che celebra i sapori autentici della Costiera Amalfitana, trasformando il piacere della tavola in un’estensione naturale del viaggio sensoriale dedicato a Eros.

Eros non si lascia spiegare, va vissuto. Non tutto sarà svelato in anticipo: alcune scene rimarranno avvolte nel mistero, pronte a sorprendere, scuotere, emozionare chi sceglierà di esserci.

