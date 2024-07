Gold Metal Fusion: la rete franchising dei negozi compro oro e preziosi in Campania

Gold Metal Fusion è un nome sinonimo di fiducia e professionalità nel settore del commercio di oggetti preziosi. Con una rete di cinque punti vendita in Campania, situati a Salerno, Nocera Superiore, Battipaglia, Agropoli e Vallo della Lucania, l’azienda si dedica all’acquisto di oro, argento, diamanti, pietre preziose e orologi di lusso direttamente dai privati, offrendo un servizio rapido e conforme alle normative vigenti.

Un servizio sicuro e trasparente

Nel rispetto del decreto legge n. 92 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 5 luglio 2017 per contrastare il riciclaggio di denaro, Gold Metal Fusion garantisce pagamenti in contanti fino a 499,99 €, assicurando transazioni immediate e sicure. Tutti gli oggetti acquistati sono destinati esclusivamente alla fusione, garantendo ai clienti che i loro beni preziosi non rientreranno mai sul mercato, mantenendo la massima discrezione e rispetto della privacy.

Valutazioni competitive basate sul mercato

La valutazione di ciascun oggetto è accuratamente calcolata seguendo la quotazione giornaliera dei metalli puri sul mercato borsistico, permettendo a Gold Metal Fusion di offrire quotazioni estremamente competitive. La nostra reputazione nel settore è riconosciuta e consolidata nel tempo, come dimostra l’articolo del Corriere della Sera del 28 settembre 2011, che evidenziava come i prezzi più vantaggiosi per la vendita dei metalli preziosi siano offerti proprio da Gold Metal Fusion.

Perché scegliere Gold Metal Fusion

Valutazione gratuita e professionale: I nostri esperti valutano gratuitamente i vostri gioielli in oro e argento, garantendo una stima accurata basata sulle quotazioni di mercato attuali.

Pagamento immediato in contanti: Offriamo pagamenti immediati a norma di legge per il vostro oro e argento usato, fornendovi liquidità istantanea in modo rapido e sicuro.

Massima trasparenza: La nostra politica di trasparenza vi informa su ogni fase del processo di valutazione e acquisto, spiegandovi dettagliatamente come viene determinato il valore del vostro oro e argento.

Sicurezza e affidabilità: Con una rete di negozi presente sul territorio, Gold Metal Fusion è sinonimo di sicurezza e affidabilità. Ogni transazione è effettuata in un ambiente sicuro e protetto e a norma di legge.

Un punto di riferimento per il mercato dei preziosi

La dedizione di Gold Metal Fusion a fornire valutazioni eque e trasparenti ha reso l’azienda un punto di riferimento nel mercato dei preziosi, soprattutto a Salerno, dove la fiducia dei clienti continua a crescere di giorno in giorno. Scegliere Gold Metal Fusion significa affidarsi a professionisti del settore, pronti a offrire il miglior servizio possibile per soddisfare le esigenze di chi desidera vendere i propri oggetti preziosi in maniera sicura e conveniente.

Scegli il negozio compro oro più vicino a te!