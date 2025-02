Gold Metal Fusion celebra 25 anni di successi: intervista a Romina Noschese

Un quarto di secolo di esperienza e fiducia: la storia di Gold Metal Fusion

Venticinque anni fa, una giovane imprenditrice decise di intraprendere un’attività innovativa nel settore della compravendita di oro e argento usato. Oggi, quella visione si chiama Gold Metal Fusion, una realtà consolidata e leader in Italia, con una rete di negozi in Campania e un modello di business che ha rivoluzionato il settore. Abbiamo intervistato Romina Noschese, fondatrice e amministratrice insieme al marito Vittorio Volzone, per ripercorrere insieme a lei questo straordinario percorso.

M.C.: Romina, come è nata l’idea di aprire Gold Metal Fusion?

“Avevo il desiderio di avviare qualcosa di nuovo, un’attività che potesse rispondere a un bisogno concreto delle persone. Leggendo la rivista Millionaire, specializzata in franchising, mi sono imbattuta in questo settore e ho subito compreso il suo potenziale. All’epoca, cambiare oro non era così semplice: era difficile trovare attività che offrissero questo servizio in modo professionale e trasparente. Inoltre, molte persone avevano in casa oggetti preziosi di cui volevano disfarsi ma non sapevano a chi rivolgersi con fiducia. Così ho deciso di aprire il primo negozio di compravendita di oro e argento nella provincia di Salerno.”

M.C.: Come sono stati i primi anni di attività?

“All’inizio è stata una vera sfida. Le persone erano scettiche e provavano un certo imbarazzo a entrare nei nostri negozi, temendo di essere raggirate. La diffidenza era tanta, ma grazie a un’attenta strategia di comunicazione e soprattutto alla nostra politica di trasparenza, onestà e prezzi altamente competitivi, siamo riusciti a conquistare la fiducia della clientela. Abbiamo sempre puntato su valutazioni corrette e su un servizio professionale, e con il passaparola e un’efficace campagna pubblicitaria, l’attività ha iniziato a crescere.”

M.C.: Come si è sviluppata Gold Metal Fusion nel tempo?

“Dopo aver aperto due negozi da sola, sono stata affiancata dal mio socio Anthony Cavallo, con cui abbiamo inaugurato altri due punti vendita. Successivamente, con l’ingresso di mio marito Vittorio Volzone, abbiamo aperto un ulteriore negozio e lui è diventato l’amministratore della società. Oggi, Gold Metal Fusion conta ben cinque punti vendita in Campania, situati a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli e Vallo della Lucania. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, ampliando la nostra rete con nuove aperture, sempre mantenendo quegli stessi valori di affidabilità e trasparenza che ci hanno resi un punto di riferimento nel settore.”



M.C.: Per celebrare il 25° anniversario avete lanciato una promozione speciale. Di cosa si tratta?

“Esatto! Per ringraziare i nostri clienti della fiducia che ci hanno accordato in questi 25 anni, abbiamo deciso di offrire una sopravalutazione di €2.5 per ogni €100 di valore dell’oro che viene portato in negozio. Questa promozione sarà valida fino al 24 febbraio 2025 in tutti i nostri punti vendita. È il nostro modo di celebrare questo importante traguardo insieme a chi ci ha scelto e continua a sceglierci ogni giorno.”

M.C.: Qual è il segreto del vostro successo?

“Credo che la chiave sia sempre stata la nostra serietà e la capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i clienti. Offriamo valutazioni trasparenti, condizioni vantaggiose e un servizio professionale. Inoltre, siamo sempre attenti alle esigenze del mercato, cercando di innovarci e migliorare costantemente. Il nostro impegno è quello di proseguire su questa strada, portando avanti la nostra mission con la stessa passione che ci ha guidati fin dall’inizio.”

M.C.: Gold Metal Fusion guarda al futuro con ambizione e determinazione. Quali sono i prossimi obiettivi?

“Abbiamo grandi progetti! L’intenzione è quella di espandere ulteriormente la nostra rete, mantenendo le caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinti: trasparenza, professionalità e un servizio di alta qualità. Siamo certi che, con il nostro impegno e il sostegno dei nostri clienti, riusciremo a raggiungere nuovi traguardi importanti.”

Gold Metal Fusion continua a essere sinonimo di affidabilità e competenza nel settore della compravendita di preziosi. Con 25 anni di esperienza alle spalle e uno sguardo rivolto al futuro, l’azienda si conferma un punto di riferimento per chi desidera vendere oro, argento, diamanti e orologi di lusso in totale sicurezza. Non resta che approfittare della promozione in corso e festeggiare insieme questo importante anniversario!

👑 Salerno in via Lungomare G. Marconi 37 – tel.089.9254120

👑 Nocera Superiore in via SS 18 Tirrena Inferiore 14 – tel. 081.18913432

👑 Battipaglia in Via R. Jemma 289 – tel.0828.1842431

👑 Agropoli in Viale Europa 25 – tel.0974.1870790

👑 Vallo della Lucania in Via Angelo Rubino 161 – tel.0974.4163

