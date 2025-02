Chi è Io? Francesco Pannofino al Delle Arti

Sabato 22 febbraio alle ore 20:45 e domenica 23 febbraio alle ore 18:00, il Teatro Delle Arti di Salerno ospiterà lo spettacolo “Chi è io?”, una commedia psicologica e visionaria scritta e diretta da Angelo Longoni. Protagonista principale è Francesco Pannofino, affiancato sul palco da Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino.

“Chi è io?” esplora i meandri della psiche umana attraverso la figura dell’intellettuale e psicoanalista Leo Mayer. In un turbinio di emozioni, Mayer si interroga sulla natura dell’io, rivivendo come in un vortice il sogno della sua vita.

La commedia intreccia tre piani narrativi: la realtà quotidiana di Mayer, le sue sedute terapeutiche con pazienti dalle dinamiche relazionali e psichiche complesse, e un immaginario show televisivo di successo in cui vengono intervistati personaggi anticonformisti. Questo show, frutto della mente di Mayer, dissolve le sue riflessioni filosofiche in un contesto trash televisivo, creando uno spaesamento sia comico che inquietante.

La fusione tra alto e basso, tra riflessione intellettuale e intrattenimento popolare, rende indistinguibili i confini tra realtà e fantasia. Attraverso questi piani narrativi, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su questioni esistenziali fondamentali: chi siamo veramente? Cosa desideriamo? In definitiva, tutti abitiamo simultaneamente la realtà, la fantasia e l’inconscio, e tutti cerchiamo amore e perdono.

Francesco Pannofino, nato il 14 novembre 1958 a Pieve di Teco, è un attore e doppiatore di grande rilievo nel panorama artistico italiano. Conosciuto per aver prestato la voce a celebri attori internazionali come George Clooney e Denzel Washington, Pannofino ha anche una ricca carriera teatrale e cinematografica. Tra i suoi lavori più noti, la serie televisiva “Boris” e il film “Notturno bus”. La sua versatilità e presenza scenica lo rendono uno degli interpreti più apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Lo spettacolo “Chi è io?” è un atto unico della durata di un’ora e 30 minuti. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Delle Arti.