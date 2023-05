Gli appuntamenti in Costiera della prima metà di giugno a cura di GiraCostiera.

_________________ Giovedì 1 Giugno Positano

Vicoli in Arte

Domenico e Lalla Esposito in

PASSIONE NAPOLETANA

Sagrato della Chiesa Madre, h 20.30 Vietri sul Mare

Incontriamoci con la musica

SINFONICA E ORCHESTRA JAZZ DELL’ISS

DE FILIPPIS-GALDI DI CAVA DE’ TIRRENI

Concerto

Villa Comunale, h 19.30 ______________ Venerdì 2 Giugno Vietri sul Mare

Incontriamoci con la musica

ORCHESTRA GIOVANILE COSTA D’AMALFI

direttore Paolo Amato,

concerto

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

ospiti Matteo Raciti e Silvano Bianchi, maestri carristi di Viareggio, ognuno con una sua realizzazione

Lungomare, h 16.30-20.30

ospiti Matteo Raciti e Silvano Bianchi, maestri carristi di Viareggio, ognuno con una sua realizzazione

Lungomare, h 16.30-20.30 ______________ Sabato 3 Giugno Praiano Piazza Costantinopoli, h 18.30

DALLA PARTE DEL CUORE

Storie di un cardiologo e dei suoi pazienti

Presentazione del libro di Antonio Rebuzzi e Evita Comes Convento San Domenico, h 20.45

I suoni degli dei

NOTTE DI LUNA PIENA

CARLO GRAVINA FUNK GOOVE QUARTET

Carlo Gravina, sax alto; Christian Rago, cajon e percussioni; Luca Masi, electric bass; Marco De Gennaro, piano. ________________ Lunedi 5 Giugno Maiori

RAFFAELLA FANELLI

Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni?

DANIELA CLEMENTINA STALLO

Winday

SALVATORE CLAUDIO D’AMBROSIO

Ho ancora gli occhi di cerbiatto

Largo solaio dei Pastai, h 20.00 Positano

Vicoli in Arte

SUD MEDINA

concerto di musica popolare

Sagrato della Chiesa Madre, h 20.30 ________________ Giovedì 8 Giugno Minori

GIORGIO BASTONINI

L’incertezza della rana

PATRIZIO SCIFO

Torino Codice Ana

MASSIMO PASQUALONE, EUGENIA TABELLIONE

E ELISABETTA GRILLI

Du cote de la beautè,

Anthologie bilingue d’ecrivant italiens a Paris

Largo solaio dei Pastai, h 20.00 ________________ Venerdì 9 Giugno Atrani

Casa della Cultura, h 18.00

CENTO ANNI DI MAGIA ANIMATA

Piazza Umberto I, h 20.00

LUCIA FERRIGNO

Magià. Atrani un piccolo borgo di misteriosa e magica bellezza

LUCIA FERRIGNO

Magià. Atrani un piccolo borgo di misteriosa e magica bellezza Positano

Vicoli in Arte

LA DOCE VITA

concerto di The Italian Jo Band

Sagrato della Chiesa Madre, h 20.30 ________________ Lunedì 12 Giugno Minori

GIANFRANCESCO TIMPANO

Un uomo di Caulonia;

MARIA CRISTINA FOLINO

Tim Burton e il catalogo delle meraviglie.

Un saggio pop tra letteratura e cinema;

IVANO CIMINIARI

Come due sogni

Largo solaio dei Pastai, h 20.00 ________________ Martedì 13 Giugno Conca dei Marini e Amalfi

FESTA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA ________________ Giovedì 15 Giugno Maiori

VINCENTE BARRA

La sacca di Edmondo;

ALBERTO LIBECCIO

Sotto questi alberi;

FRANCESCO BOCCIERO

Psiche, ‘a cervella è’ na sfoglia ‘e cepolla, my dear

Salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo, h 20.00 Positano

Vicoli in Arte

QUINTETTO MOUSIKI

concerto di musica italiana e americana

con Antonella De Chiara

Sagrato della Chiesa Madre, h 20.30 ________________ I dettagli dei singoli eventi su Facebook

