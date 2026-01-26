Givova Scafati, vittoria contro Fortitudo Bologna all’overtime

Cuore e tecnica, efficacia di gioco e solidità difensiva. La Givova Scafati batte la Fortitudo Bologna dopo un supplementare in una partita avvincente che i padroni di casa hanno quasi sempre guidato.

Sei giocatori in doppia cifra: Mascolo, Caroti, Allen, Mollura, Pullazi e Italiano. Ma soprattutto grande apporto sia dal quintetto titolare che dalla panchina. Capitan Mascolo mattatore sia nei punti (17) che a rimbalzo (7). Italiano con un 4 su 6 nelle triple soprattutto nei momenti decisivi. E ancora Allen, miglior scorer della serata con 21 punti.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Perkovic, Anumba, Sarto, Sorokas.

La partita:

La gara è da subito intensa e molto fisica. Tant’è che nei primi minuti sono le difese ad avere la meglio sulle giocate offensive. Dopo 150 secondi di gioco, il punteggio è appena sul due pari. Poi arriva la prima tripla di Sarto. E a seguire una mini fuga per la Fortitudo Bologna fino al 7-11 del 5’. Il ritmo è sempre alto, la precisione al tiro da tre è invece bassa per entrambe le squadre. Che fino a questo momento di partito fanno registrare uno 0 su 3 per i padroni di casa e uno su sette per gli ospiti. Al 7’ però è di nuovo pareggio, con i canestri di Walker e Mollura: 11-11. Le percentuali al tiro dalla lunga distanza restano sempre molto basse. Ne risente anche il punteggio e il primo quarto si chiude sul 14-16.

Il secondo periodo parte, invece, con una tripla di Caroti seguita da un canestro di Pullazi. Sull’altro fronte risponde Della Rosa con un’altra conclusione da tre. Così al 13’ è ancora pari a quota 19. Le percentuali al tiro aumentano per entrambe le formazioni. Ma l’equilibrio in campo non muta (23-24 al 14’). A sovvertire il momentaneo destino della gara è Nazareno Italiano. Che entra dalla panchina e in pochi minuti di presenza sul parquet piazza due triple consecutive. Al 16’ Scafati è avanti di 4: 28-24. Bologna però non molla e resta sempre a poca distanza dai gialloblu. La partita continua ad essere molto fisica, anche con tanti falli. Nessuno delle due squadre si tira indietro quando c’è da fare a sportellate. Nella fase finale di periodo, la Givova riesce a allungare ancora. A 40 secondi dalla fine è 34-28. Poi segna facilmente De Vico da sotto, ma gli risponde subito Walker. Si va negli spogliatoi sul 36-30.

Al rientro sono due triple consecutive, di Perkovic e Sarto, a rimettere il risultato in equilibrio dopo appena un minuto (36-36). Ora si va a folate. Fino a quando non tocca a Pullazi mettere la firma sul match. Una tripla e poi una giocata spalle a canestro del giocatore gialloblu consentono a Scafati di riprendere un minimo vantaggio: 43-38 al 24’. La partita cresce di giri e anche di qualità tecnica. Terreno fertile per Allen, ma anche per Sorokas in maglia ospite. Però è Perkovic, con l’ennesima tripla, a ribaltare il risultato al 28’: 50-51. Replicano Caroti e Allen, entrambi realizzando i liberi a disposizione su falli subiti. A 90’ secondi dall’ultimo riposo è 54-51. Da ora, ad eccezione di un libero per un fallo tecnico trasformato ancora da Caroti, la Givova Scafati non riesce più a segnare. Lo fa invece con continuità la Fortitudo. Che a fil di sirena, con Imbrò, piazza il tiro da tre punti che chiude il periodo sul 55-57.

L’ultimo quarto ricomincia nel segno di Caroti. Sua la tripla del 58 pari dopo un minuto. Ma è Mascolo a garantire il nuovo vantaggio dei padroni di casa (60-58 al 34’) dopo un paio di minuti con le squadre incapaci di mettere a segno un canestro. La partita non ha un padrone. De Vico realizza in area, Imbrò dalla lunetta piazza due liberi. Bologna si riporta avanti: 60-62 al 35’. Ma c’è Mascolo che inventa un canestro da tre (63-62) quando la gara entra negli ultimi quattro minuti di gioco. Mascolo, ancora lui, con un altro giro in lunetta converte i due liberi assegnati. Poi Mollura fa la giocata difensiva della serata, subendo sfondamento da Percovic. Il capitano gialloblu è chiamato di nuovo ai liberi dopo aver subito un fallo. Ne realizza uno, sbaglia il secondo ma prende il rimbalzo e offre ad Allen un assist per una tripla. L’americano non sbaglia. Mancano tre minuti e la Givova Scafati apre un solco di 5 punti nei confronti degli avversari (69-64). Segnano in sequenza Fantinelli e ancora Allen. Di nuovo Fantinelli e poi Walker con due liberi. A novanta secondi dalla fine è 73-68. Ma non è finita. Sorokas segna da tre, Scafati nell’azione successiva non trova la via del canestro e Bologna segna due liberi con Perkovic. A 20 secondi dalla conclusione è l’ennesima parità a quota 73. Vitucci chiama time out e disegna l’opzione finale: palla a Walker che però sbaglia. Si va al supplementare. Che si apre nel segno di Nazareno Italiano. Sua la tripla del 76-73. Poi ancora Allen su assist di Mascolo. E’ di nuovo +5 per Scafati a 4 minuti dalla fine del supplementare (78-73). Ma Bologna risponde con una tripla di Perkovic alla quale replica di nuovo Allen servito ancora da Mascolo (80-76). Caroti si mette in mostra con una giocata difensiva. Subisce fallo da Perkovic e nella metà campo opposta tocca a Nazareno Italiano piazzare una tripla che può spaccare il match: 83-76 a 2 minuti e mezzo dalla fine del supplementare. C’è però Sarto che risponde ancora con una tripla, rintuzzato da una penetrazione di Mascolo che mantiene le distanze con gli avversari (85-79). Tra i felsinei è Sarto l’ultimo a mollare. Altra tripla per lui. Ma anche altro canestro di Mascolo. Si entra nell’ultimo con Imbrò che piazza un fendente da tre. E’ 87-85. E’ una gara che regala grandi emozioni. Chiusa da Mollura sempre con una tripla. Scafati trionfa davanti al suo pubblico. Si chiude sul 90-85.

Le parole di coach Frank Vitucci

“Vittoria importante, in una partita con grande intensità contro un avversario forte. E’ stata una gara di livello molto alto, i nostri avversari hanno risposto sempre ad ogni nostro allungo. Nel terzo quarto ci hanno superato, ma siamo rimasti compatti e abbiamo ripreso il controllo. Una partita molto dura che è anche una risposta alla sconfitta di Livorno. I risultati confermano che non c’è un padrone del campionato, ma un gruppo di squadre che è lì nelle zone alte”.

Givova Scafati – Fortitudo Bologna 90-85 (d.o.t.) (14-16, 22-14, 19-28, 18-15, 17-12)

Givova Scafati: Walker 11, Chiera n.e., Iannuzzi, Mollura 10, Allen 19, Italiano 12, Mascolo 17, Bartoli, Pullazi 11, Caroti 10.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Fortitudo Bologna: Sarto 19, Anumba 4, Della Rosa 5, Sorokas 14, Imbrò 8, Guaiana, Fantinelli 12, De Vico, Percovic 17, Moretti.

Head coach: Attilio Caja, assistente Matteo Angori

