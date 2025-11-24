La Givova Scafati torna alla vittoria contro Pistoia, nel primo dei due turni casalinghi consecutivi (mercoledì prossimo contro Rieti nell’infrasettimanale il bis alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano). Una partenza razzo e un gioco spettacolare nel primo quarto per i gialloblu, che però poi si ritrovano a dover affrontare i soliti problemi di “up and down” nel gioco. A tal punto da essere costretti nel finale a dover rintuzzare il rientro degli ospiti che arrivano anche a -5. Ma è proprio nei momenti più difficili che la Givova trova i suoi uomini-faro – da Mascolo a Walker (23 punti), da Mollura a Pullazi (10 rimbalzi) e Allen – per chiudere il match sul 77-71.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi.

Estra Pistoia: Johnson, Saccaggi, Knight, Alessandrini, Magro

La partita:

I primi tre minuti sono un monologo gialloblu. Dominanti sia in fase offensiva che nella metà campo difensiva. Due triple di Mollura e una di Walker oltre a due canestri da sotto di Allen, aprono il primo gap di 11-0 in due minuti e mezzo per la Givova Scafati. E coach Della Rosa è costretto a chiamare subito time out. Dal quale i campani rientrano ancora con grande intensità. Mascolo e ancora Allen per completare il parziale di 15-0 in tre minuti. I toscani rispondono con un contro-break di 7-0 firmato da Knight e Johnson: così al 5’ il tabellone 15-7. Ma è solo un timido tentativo degli ospiti, che tornano a subire l’aggressività della Givova che piazza un altro parziale di 15-0 con i canestri sempre di Mascolo, dei due americani e di Pullazi. Così all’9’ è 30-7 (+23 massimo vantaggio). Così il primo quarto va in archivio sul 30-9. La partita sembra vivere solo di break in questa fase. A inizio secondo quarto ne fa un altro Pistoia di 5-0 (30-14), interrotto da una penetrazione di Walker che costringe al fallo Dellosto. Ma l’americano dalla lunetta ne segna solo uno (31-14 al 12’).

Caroti è ai box per un problema muscolare, l’incarico di vice Mascolo spetta a Chiera. E l’italoargentino si dimostra un perfetto metronomo. Vitucci chiama in causa anche Fresno e Italiano, che garantiscono energia e consistenza. La squadra mostra un sostanziale cambiamento in campo, frutto del lavoro di coach Vitucci. Al 16’ il risultato è di 36-20 con i padroni di casa in controllo del match. Ma non sarà sempre così. Pistoia non demorde e rosicchia ancora qualcosa, grazie a Saccaggi, Dellosto e Zanotti. Scafati perde in lucidità e concede troppo agli avversari. Al riposo lungo si va sul 43-31. Si riparte e la Givova tenta ancora l’allungo, guidata da Mollura, con un parziale di 6-0 (49-31). Al quale rispondono subito gli ospiti con un analogo contro-break (49-37 al 25’). Saccaggi, mai domo, riporta a 10 lunghezze i suoi (52-42), ma stasera Mascolo dalla lunga è micidiale e Mollura è ovunque, sia in attacco che in difesa (57-42 al 28’). La trama della partita ripropone ancora una volta un passaggio a vuoto dei gialloblu. E con l’ultimo canestro del terzo quarto, Pistoia è per la prima volta con uno svantaggio sotto la doppia cifra: 58-49.

L’ultimo quarto parte con un sottomano di Gallo che batte Allen (58-51) portando i toscani a -7. Ma l’americano si vendica subito con una tripla: 61-51. La Givova è troppo macchinosa in attacco e non sempre riesce a trovare tiri aperti. Per quasi tre minuti nessuna delle due squadre segna, Vitucci chiama un time out per cercare di rimettere in sesto i meccanismi della sua squadra, ma è Johnson a metterne due (61-53). Subito però seguito da Fresno con una tripla, che rimette in doppia cifra la distanza tra le due squadre a cinque minuti dalla fine: 64-53. Altro parziale per Pistoia, break di 4-0, e gli ospiti arrivano a -7 (64-57). Poi addirittura a soli cinque punti di distanza a 100 secondi dalla sirena (69-64). I fantasmi delle passate partite casalinghe rischiano di aleggiare nuovamente sulla Beta Ricambi Arena – PalaMangano. Ma i gialloblu riescono a gestire il finale e la partita si chiude sul 77-71.

Le dichiarazioni di coach Vitucci:

“Una vittoria importante perché venivano dalla partita sciupata domenica scorsa. C’era voglia di rimettersi in carreggiata, nonostante una settimana complicata per alcuni problemi fisici di diversi giocatori. E un po’ lo si è visto in campo: siamo partiti bene, poi abbiamo fatto fatica e abbiamo avuto un calo. Nonostante non siamo andati mai in difficoltà. Abbiamo lavorato molto bene a rimbalzo offensivo e abbiamo tirato molto più di loro. Ma se abbiamo vinto di soli sei punti, vuol dire che abbiamo sbagliato troppo nei tiri. Dobbiamo continuare a lavorare e allenarci insieme”.

Givova Scafati – Estra Pistoia 77-71 (30-9, 13-22, 15-18, 19-22)

Givova Scafati: Walker 23, Chiera, Iannuzzi 3, Mollura 14, Allen 12, Italiano, Mascolo 14, Pullazi 7, Caroti, Fresno 4.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Estra Pistoia: Gallo 13, Stoch, Alessandrini, Dellosto 8, Campogrande, Knight 8, Saccaggi 9, Magro 2, Johnson 22, Zanotti 9.

Head coach: Tommaso Della Rosa; assistente Alessandro Zamparini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...