“Giusta transizione”, parte giovedì il ciclo d’incontri a cura di Cisl.

Parte il 3 novembre, in via telematica, il blocco di incontri denominati ROOMS45GREEN con tappa a Salerno. Delegati selezionati dalla Segreteria Territoriale di Salerno approfondiranno, in una serie di incontri in videoconferenza, i temi principali della Giusta Transizione, partendo proprio dall’analisi del livello di contrattazione nella propria realtà aziendale. Saper leggere in proprio contesto di riferimento per utilizzare al meglio la figura del “Counselor per la Giusta Transizione” all’interno del Sindacato, delineando le possibili forme di cooperazione, per sviluppare gli spunti derivanti dalle recentissime “Linee Guida di Contrattazione di Secondo Livello per il Settore Metalmeccanico”, e per concorrere con tutti i livelli organizzativi alla definizione di opportuni ed adeguati “addendum” al testo di Integrativo Aziendale con esplicito e condiviso riferimento ai più importanti Indicatori Esg.



La Segreteria Fim Cisl di Salerno, ma anche l’ufficio Salute Sicurezza e Ambiente della Fim Cisl nazionale considerano le ROOMS45GREEN una tappa importante nell’evoluzione della contrattazione aziendale su tematiche di sostenibilità ed economia circolare. A coordinare i lavori sarà Vincenzo Ferrara, segretario generale della Fim Cisl Salerno.