Giusta transizione e formazioni per le generazioni future: la Fim Cisl nazionale e regionale a Pontecagnano Faiano e Battipaglia per una due giorni con gli studenti dell’istituto Ferrari

Sulla scia degli Skilldays del 15 dicembre 2020, in edizione di videoconferenza, e dei Greendays del 16 e 17 giugno 2022, la Fim Campania rinnova e rafforza il suo impegno per la valorizzazione delle competenze (Digital e Green) in un nuovo appuntamento che unisce, per la prima volta in Italia, le due tematiche in un doppio appuntamento (domani mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2024), Green & Blue.

Domani, mercoledì 13 marzo 2024, a partire dalle 14.30, presso l’Hub di Fmts Group a Pontecagnano Faiano (via Leonardo da Vinci 15) si terrà l’incontro dedicato alle competenze (appunto lo Skillday) sul tema “dal Mismatch di competenze, la formazione prepara le generazioni del futuro” con una tavola rotonda a cui prenderanno parte la parte sindacale con il Segretario Nazionale della Fim-Cisl, Massimiliano Nobis, la scuola con la professoressa Carmen Miranda, dirigente dell’IIS Ferrari di Battipaglia, l’Università con la direttrice del dipartimento di scienze aziendali management & innovation system, la professoressa Ornella Malandrino, la direttrice di Eduwork, la dottoressa Melissa Pirci, e la vicepresidente di Confindustria Salerno, delegata alla formazione, la dottoressa Stefania Malandrino. L’evento sarà introdotto dalla Segretaria Nazionale, nonché reggente della Fim Campania, Giovanna Petrasso, con il saluto introduttivo del presidente di Fmts Group, Giuseppe Melara. I lavori saranno moderati dalla giornalista Concita De Luca.

Mentre nella mattinata del 14 marzo, dalle 10, presso l’Istituto Ferrari di Battipaglia si svolgerà un evento finalizzato alla realizzazione di un “Manifesto per la giusta transizione” partendo dagli stakeholder e raccogliendo i contributi di tutti i relatori, a partire dagli studenti dell’istituto coordinati dal prof Silla, e per continuare con Vincenzo Ferrara quale referente regionale della Fim Cisl sul green con un confronto con le aziende del territorio e gli Enti di formazione, il tutto con la partecipazione del vicepresidente nazionale dei Giovani Industriali Pasquale Sessa ed il Segretario Nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò. Anche in questa occasione, dopo i saluti istituzionali della dirigente Carmen Miranda e della segretaria della Cisl Campania, Doriana Bonavita, dopo una introduzione a cura della Segretaria Nazionale reggente Fim Campania Giovanna Petrasso non mancherà un’accurata analisi accademica a cura del professore Roberto Parente del Dipartimento Disa-Mis dell’Università di Salerno e del dottore Alberto Giusti, partner della startup “Scouting 12 venture”.

Alle due giornate, organizzate dalla Fim Campania, parteciperanno circa 150 stakeholders: aziende, università, enti di formazione, scuola, consulenti, Confindustria e sindacato. Inoltre, l’occasione sarà utile anche per visitare la nuova sede di Eduwork a Pontecagnano Faiano, quale polo formativo per il lavoro.