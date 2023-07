Giracostiera, gli appuntamenti in Costiera della prima metà di luglio

_________________ Sabato 1 Luglio Maiori

Maiori Welkhome

LA FORMA DELL’ESISTENZA DI HANDEL, MAHLER, STRAUSS ALLA CANZONE NAPOLETANA

a cura del Teatro del Giullare

Giardini Palazzo Mezzacapo, h 21.00

BALLI LATINO-AMERICANI

Erchie, h 21:00 Tramonti

Incostieraamalfitana.it

PREMIO NAZIONALE DI POESIA GIARDINO SEGRETO DELL’ANIMA SALOTTI LETTERARI

Nina di Fausta Altavilla

Storie di cibo e Memorie da salvare di Gino Primavera

Giardino Segreto dell’Anima,

Campinola di Tramonti, h 19.45 ————- Domenica 2 Luglio Ravello

Ravello Festival

ORF RADIO-SYMPHONIEORCHESTER WIEN

Direttore Andrey Boreyko

Belvedere di Villa Rufolo, h 20.00

Incostieraamalfitana.it

PREMIO DEL CONTEST POETICO

“LIBERI DI ESSERE” SALOTTI LETTERARI

L’ABBECEDARIO di Marianna Ciano

Piazza di Campinola di Tramonti, h 20.30 —————— Lunedì 3 Luglio Atrani

Incostieraamalfitana.it

PREMIO IN PACE 2023 Padre Enzo Fortunato

Alfonso Andria

Walter Iorio

Scoglio a Pizzo, 19.15 Maiori

Promenade

INTROSPEZIONE

DUO CAMPANILE-DELL’ISOLA

N. Campanile, chitarra; S. Dell’Isola, clarinetto.

Musiche di Morricone e Piazzolla

Palazzo Mezzacapo, h 21.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

MADE IN SWING

Villa Comunale, h 21.00 —————— Martedì 4 Luglio Atrani

Incostieraamalfitana.it

La Lanterna magica di Andrea Cavaliere Scoglio a Pizzo, 20.00 —————— Mercoledì 5 luglio Atrani

Incostieraamalfitana.it

INCONTRI D’AUTORE

Zuliani Vigilant storia di una famiglia di Marco Zuliani

Libero dalla cura di Gerardo Pagano

La storia di una promessa di Giampaolo Imbriani

Maiori Welkhome

SAGGIO DI DANZA RITMICA

Erchie, h 21.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

FANFARA DEI BERSAGLIERI

Villa Comunale, h 21.00 —————— Giovedì 6 Luglio Atrani

Incostieraamalfitana.it

PREMIO INTERNAZIONALE

I RACCONTI DELLA DIVINA

SALOTTI LETTERARI

Scighera di Maria Rosaria Pugliese

Maiori Welkhome

ALICE IN WONDERLAND

favola itinerante – a cura di Compagnia degli Sbuffi

Giardini Palazzo Mezzacapo, h 18.00 Positano

Mare, Sole e Cultura

IL PESO DELL’AMORE

Daniele Mencarelli

Piazza Flavio Gioia, h 21.00

Vietri Cultura

MEMORIAL MICHELE SIANI

Villa Comunale, h 21.00 ——————– Venerdì 7 Luglio Amalfi

Amalfi in Jazz

KID CREOLE AND FRANKIE & CANTHINA BAND

Incostieraamalfitana.it

LA NOTTE DEL LIBRO

con gli Editori Officine Zephiro,

Polis Sa E Printart

LA NOTTE DEI FESTIVAL

Rinnovo dei gemellaggi con Spoleto Festival Art, Fabriano Film Fest, Premio Scudo, Premio internazionale alla parola, Premio San Valentino Atripalda

Gemallaggio con Castroreale Mistery Festival LEGGERE IN ITALIA E LEGGERE IN AMERICA…DUE REALTA’ A CONFRONTO

con Fred l. Gardaphe

Lungomare California, h 19.30/00.30 Maiori

Maiori Welkome

I FANTASMI DI PALAZZO MEZZACAPO

spettacolo immersivo

Palazzo Mezzacapo, h 20.00 e 21.00 Positano

Vicoli in arte

MUSICA ED EMOZIONI IN…VOLO

I tre tenori

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

BALLETTO FOLK DI COCHABAMBA

Amalfi d’Autore

ARMONIA AMALFITANA

di Gaetanina Longobardi

Cortile ex AAST, h 19.00 Maiori

Maiori Welkome

RECITAL PIANISTICO

a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di San Domenico, h 21.00

HISTORIA

Una storia di passione

con Veera Kinnunen e Samuel Peron

Teatro del mare, h 21:00 Positano

Mare, Sole e Cultura

IL PESO DELL’EUROPA

Bruno Vespa

con la partecipazione di Francesco De Core

Terrazza Le Agavi, h 21.00

Info & Booking 3666421650 | info@maresolecultura.it —————— Domenica 9 luglio Maiori

Maiori Welkome

BALLETTO FOLKLORICO DE COCHABAMBA

Teatro del Mare, h 21.00

RECITAL PIANISTICO

Ravello Festival

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Direttore Gustavo Gimeno

Yuja Wang, pianoforte

Belvedere di Villa Rufolo, h 20.00

entry ticket Vietri sul Mare

Vietri Cultura

I VIA TOLEDO

Promenade

PASSIONE IN FUGA

RHYTMIC TRIO

S. Rossomando, sax; A. Rizzo, fisarmonica; S. De Rosa, batteria e percussioni

Musiche di Galliono, Corea, Girotto

Mare, Sole e Cultura

IL PESO DEL RACCONTO

Fabio Genovesi

con la partecipazione di Carola Carulli

Hotel Marincanto, h 21.00

Info & Booking 3666421650 | info@maresolecultura.it Vietri sul Mare

Vietri Cultura

LE FRUTTAVVENTURE DI RE CARCIOFONE

(per bambini)

Dragonea, h 21.00 ————— Martedì 11 Luglio Maiori

Maiori Welkome

SAGGIO DI GINNASTICA RITMICA

Inostieraamalfitana.it

COSTIERA AMORE MIO

Talk show con gli scrittori Sigismondo Nastri, Vito Pinto, Giuseppe Villani, Gabriele Cavaliere, Annamaria Parlato, Luigi Torino, ALucia Ferrigno, Pasquale Senatore, Gaetanina Longobardi, Andrea Cavaliere, Mauo Bocchio

PREMIO MAREDICOSTA

A Luigi De Stefano

Piazza San Luca, h 19.30 ————– Mercoledì 12 Luglio Cetara

Inostieraamalfitana.it

NOTTE BATTISTI

Dalla canzone d’autore al festival di San Remo

a Fausto Pellegrini 80 ANNI DI LUDIO BATTISTI

Emozioni private di Amalia Mancini PREMIO CARTESAR CARLO DE IULIIS

ad Amalia Mancini

Piazzale Grotta, h 20.00

Piazzale Grotta, h 20.00 Maiori

Maiori Welkome

SAGGIO DI DANZA

Inostieraamalfitana.it

NOTTE TROISI

INCONTRI D’AUTORE

omaggio a Troisi dell’Associazione Maiori Film Festival

Piazzale Grotte, h 20.00 Positano

Mare, Sole e Cultura

IL PESO DELLA LIBERTA’

Natacha Stefanenko

Lido L’Incanto, h 21.00 Vicoli in arte

BENNY BENACK III feat ELIO COPPOLA TRIO

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30

Vietri Cultura

SALERNO JAZZ ORCHESTRA

OMAGGIO A FRANK SINATRA

Amalfi in Jazz

RONNIE JONES

Piazza Duomo, h 22.00 Cetara

Incostieraamalfitana.it

INCONTRI D’AUTORE

Trotula e la dieta mediterranea

di V. Calabrese, A. Mastalia, R. Pastore PREMIO COSTADAMALFILIBRI

Autore emergente

Narrativa/Saggistica, Giallo/Noir, Antologie INCONTRI D’AUTORE

Il virus della corruzione

di C.M.F. Mungivera

Piazzale Grotte, h 20.00 Maiori

Maiori Welkome

I FANTASMI DI PALAZZO MEZZACAPO

spettacolo immersivo

Palazzo Mezzacapo, h 20.00 e 21.00 Positano

Vicoli in arte

C’AMMA FUNK IN CONCERTO

Jazz funk Music Event

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30 Ravello

Ravello Festival

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Direttore Fabio Luisi

Belvedere di Villa Rufolo, h 20.00

entry ticket Vietri sul Mare

Vietri Cultura

AMIP – INSIEME SI PUO’

Maiori Welkome

IL GIORNO PRIMA DELLA SENTENZA

DI PIERA CARLOMAGNO

a cura del Teatro del giullare

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 21.00 RECITAL PIANISTICO

a cura dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Chiesa di S. Domenico, h 21:00 Ravello

Ravello Festival

MÜNCHNER PHILHARMONIKER

Direttore Andrés Orozco-Estrada

Lukas Sternath, pianoforte

Belvedere di Villa Rufolo, h 20.00

Vietri Cultura

VAGUE SAXOPHONE QUARTET

Raito, Villa Guariglia, h 21.00