“Giovani Dentro: una ricerca per Riabitare l’Italia” venerdì 8 e sabato 9 a Caselle in Pittari.

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre, a Caselle in Pittari nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si terrà il seminario di ricerca “Giovani Dentro: una ricerca per Riabitare l’Italia”.



Il seminario è organizzato dall’Associazione Riabitare l’Italia, in collaborazione con il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Rete Rurale Nazionale per lo Sviluppo Rurale, GSSI – Gran Sasso Science Institute, Eurac Research, Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e l’Osservatorio Giovani OCPG Policom dell’Università degli Studi di Salerno, con il cofinanziamento della Fondazione Peppino Vismara e Coopfond.



Il seminario sarà l’occasione per presentare i primi risultati dell’indagine “Giovani Dentro”, ricerca che propone un’analisi delle condizioni di vita, formazione, lavoro, realizzazione familiare, progettualità, mobilità e delle attività e prospettive della popolazione giovane che resta o torna ad abitare le aree marginali, interne e montane. Parallelamente all’approfondimento di conoscenza circa la condizione e il capitale umano di cui i giovani sono portatori nelle aree interne, i dati si propongono alla riflessione e al confronto con decisori

pubblici e attori di strategie di sviluppo di questi territori.



L’indagine presenta anche uno specifico focus sul settore agro–silvo–pastorale e 4 approfondimenti regionali sulle aree interne del Piemonte, Abruzzo, Campania e Sicilia.



Nelle due giornate verrà condotto un focus group su giovani e aree interne campane, dal titolo “Attivismo giovanile e reti territoriali” a completamento dell’ultima parte quantitativa dell’indagine “Giovani dentro. Il focus prevede la partecipazione di giovani innovatori e attivatori di reti giovanili delle aree campane, con particolare riferimento alle aree interne con l’obiettivo di esplorare i circuiti generativi di progettualità e partecipazione giovanile.



Durante il seminario sarà possibile avviare un confronto con i partecipanti, con la possibilità di organizzare interventi programmati nella giornata del 9 ottobre. I lavori sono aperti a quanti interessati a partecipare



Per tutte le informazioni e per il programma completo dell’evento consultare la news sul portale web:

https://www.giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/28147



Programma seminario Giovani Dentro