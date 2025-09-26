Giornate Europee del Patrimonio a Salerno e Provincia

Sabato 27 e domenica 28 settembre torna il consueto appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale organizzata su iniziativa del Consiglio d’Europa in collaborazione con la Commissione UE, promossa in Italia dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione generale Musei.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania e i Musei nazionali del Vomero partecipano alle GEP, promuovendo aperture straordinarie ed eventi organizzati in collaborazione con enti, istituti culturali e associazioni del territorio, in una prospettiva di rete culturale inclusiva e diffusa.

Il tema di questa edizione, “Architetture: l’arte di costruire”, scelto in occasione dei 50 anni dall’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico (1975), invita a esplorare la ricchezza e la varietà dell’architettura come testimonianza viva della storia, dell’identità e delle aspirazioni collettive. Il titolo italiano – declinazione di “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future” – sottolinea la pluralità delle architetture e valorizza l’arte di costruire come sintesi di stili, materiali e saperi, dal passato fino alle sfide contemporanee come la sostenibilità e l’accessibilità, abbracciando anche le architetture immateriali: pratiche, relazioni e sistemi di convivenza che modellano il tessuto culturale e civile.

Nelle giornate del 27 e 28 settembre e la sera di sabato 27, i luoghi della cultura campani propongono iniziative dedicate a tutti i visitatori per riscoprire l’architettura in tutte le sue forme, come finestra sul passato e porta verso il futuro, vivendo e riscoprendo il patrimonio culturale anche in orari inconsueti, dal più prossimo a quello meno noto.

Nei musei e siti napoletani gli eventi proposti per le GEP 2025 si inseriscono nell’ambito della rassegna “Napoli, Storia Viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medievali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, e finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Spettacoli e performance in programma fino al 26 ottobre in luoghi culturali simbolo del Vomero – Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino, la Villa Floridiana – ai quali si aggiunge il Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi nel quartiere costiero di Mergellina, tracciano un percorso ideale che va dal mare sino alla collina. Le performance immersive e site-specific intrecciano narrazione teatrale e patrimonio museale, trasformando i monumenti in palcoscenici unici e inediti per un’esperienza di fruizione coinvolgente, tra arte, storia e spettacolo dal vivo.

Inoltre, proprio in occasione delle GEP, alla Certosa di San Martino si darà inizio al programma di iniziative che fino a dicembre celebrerà, con visite guidate tematiche, laboratori per bambini, conferenze ed eventi musicali e di spettacolo, i 700 anni dalla fondazione della cittadella monastica.

Agli eventi in programma si accederà con orari e costi ordinari nelle giornate del 27 e del 28 settembre, mentre le aperture straordinarie serali di sabato 27 avranno il costo simbolico di 1 euro (restano comunque applicate le agevolazioni e gratuità previste dalla normativa vigente).

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito della Direzione regionale Musei nazionali Campania (museicampania.cultura.gov.it) e nelle pagine dedicate alla manifestazione sul sito MiC (gep-2025-eventi-diurni | gep-2025-apertura-serale), oltre che sui social dei luoghi della cultura aderenti.

Vi invitiamo a seguire le iniziative e a condividere le vostre GEP con gli hashtag ufficiali: #GEP2025 | #EuropeanHeritageDays | #GiornateEuropeeDelPatrimonio | #MiC | #museitaliani | #drmuseicampania | #museinazionalivomero | #museicampani

Programma delle iniziative

SALERNO

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI EBOLI

Sabato 27 settembre 2025, ore 9.00-18.30 visite guidate

Ore 18.30-21.30 apertura serale straordinaria e“Caccia ai tesori nascosti”

Domenica 28 settembre 2025, ore 9.00-13.00 visite guidate

Sabato 27 settembre 2025, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli prolungherà il suo orario con un’apertura straordinaria serale, dalle ore 18.30 alle ore 21.30 (ultimo ingresso alle ore 21.00), e biglietto di ingresso al costo simbolico di 1€ (eccetto le gratuità previste per legge).

Per l’occasione, a partire dalle ore 18.30, il Museo ospiterà l’evento “Caccia ai tesori nascosti”, organizzato in collaborazione con il Gruppo Rotariano di Comunità Memoriafuturo Lab e la partecipazione del Convento Frati Minori Cappuccini di Eboli e delle associazioni Il Gattapone APS, L’Ermice APS, I Briganti dell’Ermice, Jevule – Borgo Solidale e Il Forno di Vincenzo ETS, e patrocinata dal Comune di Eboli – Assessorato alla Cultura.

Una vera e propria caccia al tesoro, che coinvolgerà grandi e piccini in un’emozionante avventura alla scoperta del centro storico di Eboli e delle sue bellezze, che prenderà il via alle ore 15.30, in Piazza SS. Cosma e Damiano, con la distribuzione delle mappe del tesoro e delle bussole per l’orientamento e un breve corso di orientering per bambini. Lungo il percorso i partecipanti saranno invitati a risolvere degli indovinelli proposti da personaggi storici ebolitani, la cui soluzione svelerà le tappe successive, mentre i bambini affronteranno giochi di abilità che li condurranno al tesoro finale. Guida d’eccezione di questa avventura sarà lo “Scorzamauriello”, il celebre folletto ebolitano, che narrerà le avventure e le storie segrete nascoste tra vicoli e antichi palazzi.

Dalle 18.30, la caccia al tesoro proseguirà nella suggestiva cornice del ManES, con una visita guidata che racconterà reperti, segreti e tesori e condurrà i partecipanti alla scoperta del tesoro finale. L’evento si concluderà alle 19.30 con un buffet offerto dall’Associazione di inclusione sociale “Il Forno di Vincenzo”.

Visite guidate gratuite, sabato 27 e domenica 28 settembre, nei consueti orari di apertura, al costo del biglietto ordinario di ingresso (eccetto le gratuità previste dalla legge) completano l’offerta culturale proposta dal Museo per le GEP.

Info: Piazza San Francesco, 1 (Convento San Francesco) – Eboli (SA) | +39 0828 332684 | drm-cam.eboli@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PONTECAGNANO

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.00 mostra “Architetture del vissuto. Tracce di abitudini alimentari e di patologie dalle sepolture di Pontecagnano”

Ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria

Ore 20.00 spettacoli “Nullos movet aura capillos” e “Mechanè site specific”

Domenica 28 settembre 2025, ore 10.00 visite guidate alla mostra

Al MAP la prima giornata delle GEP si aprirà alle ore 19.00 con l’esposizione temporanea “Architetture del vissuto. Tracce di abitudini alimentari e di patologie dalle sepolture di Pontecagnano”, allestita nella sala centrale del museo dedicata all’Età Orientalizzante e alla Città dei principi. La mostra documentaria metterà in luce interessanti scoperte di tipo antropologico frutto della ricerca scientifica e della collaborazione tra la DRMN Campania, DiSPAC – Università di Salerno, Museo delle Civiltà e l’Università di Pisa.

La serata di sabato 27 settembre sarà dedicata al nuovo appuntamento della rassegna di danza contemporanea “Mare Nostrum”, organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania. Il progetto, con la Direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e cofinanziato dai Comuni di Pontecagnano Faiano, di Padula e dalla Comunità Montana Vallo di Diano. Alle 20.00 andrà in scena la co-produzione DéjàDonné e Borderlinedanza “Nullos movet aura capillos”, coreografia di Virginia Spallarossa, con Noemi De Rosa nel ruolo di autrice/interprete e la musica di Luigi Boccherini, ispirata al mito della tragica figura di Niobe. A seguire l’esibizione “Mechanè site specific”, installazioni musicali e scultoree in un progetto di danza che si sviluppa intorno al tema del volo e dell’artificio necessario a realizzarlo, con Mariella Celia e Ivan Macera, prodotto da Gruppo e-motion. Per l’ingresso serale al museo è previsto un biglietto al costo simbolico di 1€, fatte salve le gratuità e le agevolazioni previste per legge.

Domenica 28 settembre alle ore 10.00 in programma visite guidate all’esposizione temporanea “Architetture del vissuto. Tracce di abitudini alimentari e di patologie dalle sepolture di Pontecagnano”, a cura del personale del Museo che illustrerà al pubblico i risultati della ricerca scientifica che vede da anni impegnati i principali Istituti di ricerca italiani nel campo dell’archeologia funeraria, della paleopatologia e dell’antropologia. I partecipanti potranno inoltre visitare la collezione degli “Etruschi di frontiera” e accedere alla sala immersiva “Per terra e per mare” che, attraverso videoproiezioni, ricostruzioni ambientali e foto di scavo, ripercorre la storia dell’insediamento etrusco più meridionale d’Italia. La partecipazione all’attività è compresa nel biglietto d’ingresso ordinario, fatte salve le gratuità e riduzioni per legge.

Info: Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA) | +39 089 848181 | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA VALLE DEL SARNO

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria e presentazione “Il sogno di un bambino”

Domenica 28 settembre 2025, ore 10.30-12.30 presentazione “Pagina bianca”

Ore 15.00-19.00 apertura straordinaria con visite guidate

In occasione delle GEP il Museo archeologico della Valle del Sarno effettuerà due aperture straordinarie, una serale, sabato 27 settembre dalle 19.30 alle 22.30, con biglietto al costo simbolico di 1€, e una pomeridiana domenica 28 dalle 15.00 alle 19.00 con biglietto ordinario.

In collaborazione con l’associazione Nuova Officina Onlus, per promuovere l’apprendimento e la conoscenza del patrimonio, sabato sera sarà proposta la presentazione della graphic novel “Il sogno di un bambino” di Enzo Troiano, edito da Douglas Edizioni, ispirato alla vita di Maradona, mentre domenica mattina alle 10.30 sarà la volta di “Pagina bianca” di Lisa Fiorillo, edito da Lo Scarabocchiatore Edizioni.

Entrambe le aperture straordinarie saranno accompagnate da visite guidate gratuite alle collezioni a cura del personale del Museo. In tutte le occasioni sarà possibile visitare l’esposizione di tavole selezionate di Jessica Dardano, Enzo Troiano e Lisa Fiorillo.

Info: Via Cavour, 7 (Palazzo Capua) – Sarno (SA) | +39 081 941451 | drm-cam.sarno@cultura.gov.it

CERTOSA DI SAN LORENZO

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria “Architettura e Musica in Certosa”

Domenica 28 settembre 2025, ore 10.00-18.00 apertura straordinaria di Foresteria Nobile con la Cappella di Sant’Anna, Biblioteca, Museo dei Ricordi Cella n. 6

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio la Certosa di San Lorenzo partecipa con due appuntamenti, uno serale e uno diurno, offrendo un’occasione speciale per vivere gli spazi del monumento in modo diverso e suggestivo. Il tema di questa edizione è “Architetture: l’arte di costruire”: un invito a conoscere il variegato patrimonio architettonico che ci circonda, a riflettere su come interagisca con l’ambiente circostante e le persone che ci si relazionano e ad approfondirne i significati intrinseci.

Sabato 27 settembre si inizierà alle ore 19.30 con un percorso tra luci e ombre che valorizzerà gli elementi architettonici della Certosa. Nel Chiostro della Foresteria sarà possibile assistere all’esecuzione dal vivo di disegni a china, ispirati dall’elegante architettura dello spazio e dalla riproduzione di elementi caratterizzanti altri ambienti certosini. A partire dalle ore 19.45, l’esperienza artistica sarà arricchita da un intervento musicale con il suono delicato della viola, in armonia con l’atmosfera raccolta del luogo. Alle ore 20.15, presso la Sala del Refettorio, sarà reso omaggio alla figura poliedrica di Monsignor Antonio Sacco, in occasione del centenario della sua scomparsa. Il focus sarà incentrato sulle illustrazioni presenti nella sua opera dedicata alla Certosa di Padula. A conclusione dell’incontro seguirà un secondo momento musicale, con note che si fonderanno con l’imponente architettura del Chiostro Grande, creando un’esperienza immersiva e suggestiva.

Per entrambe le giornate saranno aperti, in via straordinaria, la Foresteria Nobile con la Cappella di Sant’Anna, la Biblioteca e la Cella n. 6, sede del Museo dei Ricordi, che racconta il periodo in cui la Certosa fu utilizzata come orfanotrofio. Le due giornate saranno anche un’occasione per visitare il nuovo allestimento del Quarto del Priore.

L’apertura serale di sabato 27 settembre è prevista dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo biglietto ore 21.45, ultimo ingresso alle 22.00). Il biglietto, per l’apertura straordinaria serale, avrà il costo simbolico di 1€, eccetto le gratuità previste per legge.

Domenica 28 settembre, invece, l’apertura straordinaria degli ambienti è prevista dalle 10.00 alle 18.00 e l’accesso è consentito previo acquisto del biglietto ordinario, eccetto le gratuità previste per legge.

Info: Viale Certosa, 1 – Padula (SA) | +39 0975 77745, 1966359 | drm-cam.padula.amm@cultura.gov.it, info@padula.eu

