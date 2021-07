Gemellaggio tra Italia ed Ecuador nel segno della moda, appuntamento in Puglia l’8 agosto.

Dal 2020 l’Associazione Ñaño e l’Organizzazione Miss Ecuador in Italia, Presidente Alexandra MORENO, ha iniziato con un accordo di gemellaggio e collaborazione sia in forma Nazionale che Internazionale con l’Organizzazione “Miss e Mister Moda Fashion Italia” di Antonio CIRILLO Direttore di MODELS ITALIAN AGENCY, con sede in Barletta (BT), dove nasce il 31.03.1960 ed il suo grande desiderio era di fare l’Attore, ma per cause maggiori non ha potuto dare l’impulso al suo desiderio. Ha optato per il calcio riuscendo ad avere ottimi risultati giocando anche nelle giovanili del Barletta per poi approdare nelle categorie minori con eccellenti risultati. Ma all’età di 59 anni la voglia che non aveva mai perso di fare l’Attore o Modello ha avuto il sopravvento e nel 2019 conquistò la fascia nazionale di “Lo Sposo più Bello d’Italia” categoria Over.

Da quel fatidico giorno ha conquistato sino a Gennaio 2020 ben 5 Fasce Nazionali di Moda sino alla partecipazione a Sanremo 2020.

Dopo aver fatto anche un film ha deciso di mettersi in proprio diventando il Patron del Concorso Nazionale di “Miss e Mister Moda Fashion Italia” e contemporaneamente apriva l’Agenzia di Moda “Models Italian Agency” dove in poco tempo ha annoverato più di 20 iscritti. Le soddisfazioni del suo concorso sono arrivate con la partecipazione a Sanremo 2021 arricchite con Miss Ambasciatrice di diversi paesi con Shanara ORDOÑEZ Miss Ecuador in Italia, Teen Universo Italia e con Giusy SCIRE’ Miss Special Fashion Italia.

Adesso i sui obiettivi sono rivolti ragazzi e ragazze per dare loro un prosieguo di vita nell’ambito della Moda, Cinema e Televisione.

Il giorno 8 agosto 2021, in Barletta ci sarà una sfilata di Vestiti Tipici Latini e Abiti di Gala della Stilista Lisette Chavez de VIDAL, nata nel Salvador, vive in Spagna da diversi anni, ha partecipato ad eventi di Bellezza Latina in Spagna, alla settimana della Moda in Milano e al Guinness World Record di Moda in Spagna. Inoltre ha collaborato con Associazioni di aiuto agli stranieri e con l’Ambasciata del Salvador in eventi culturali e attualmente collabora con Miss Teen Universo Italia.

Questa sarà una sfilata solidaria dove il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di una sedia a rotelle speciale per una bambina di 10 anni immobilizzata nel letto in Ecuador.

Ospiti d’onore saranno :

Shanara ORDOÑEZ Miss Ecuador in Italia, Teen Universo Italia;

Marylin RIVERA Miss Teen Charm 2021;

Ilaria PAPARELLA, Miss Moda Fashion Italia Sanremo 2021;

Davide DAURELIO, Mister Moda Fashion Italia, Testimonial Nazionale.

Madrina :

Giusy SCIRE’, Miss Special Fashion Italia;

Jasmin MALAFARUNA, Miss baby Sanremo 2021 e testimonial del concorso Miss e Mister Moda Fashion Italia.

Invitati :

Miss Antonia MIGLIORE, Testimonial Nazionale Over di Miss e Mister Moda Fashion Italia;

Mister Savino VIGNOLA, Testimonial Nazionale Over di Miss e Mister Moda Fashion Italia.