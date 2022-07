Frana sul Valico di Chiunzi, nessun ferito, circolazione a senso unico alternato.

Valico di Chiunzi chiuso per frana. Questa notte un grosso masso si è staccato dal costone roccioso riversandosi sulla Strada Provinciale 2, in direzione Corbara. La roccia ha trascinato con se detriti e altre pietre più piccole che hanno invaso la sede stradale, nel territorio che appartiene al Comune di Corbara. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte nel crollo.

Dopo aver effettuato le dovute verifiche i Vigili del Fuoco con l’ausilio della Radiomobile dei Carabinieri di Amalfi hanno preferito optare per la chiusura preventiva della Statale Provinciale 2.

Dopo il sopralluogo tecnico per la verifica geostatica del costone e per stabilire gli interventi del caso, è stato attivato il senso unico alternato fino al momento del sopralluogo da parte degli addetti della provincia.