Formazione, venerdì 21 al CAD di Cava de’ Tirreni la presentazione del corso “Designer esperto in fabbricazione digitale”, a cura di Medaarch.

Sarà presentato venerdì 21 ottobre alle ore 18:00, presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni (Viale Crispi, 14) il corso certificato dalla Regione Campania “Designer esperto in fabbricazione digitale”, a cura di Medaarch. Interverranno Amleto Picerno Ceraso, co-founder di Medaarch; Carla Langella, professoressa di Disegno industriale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; gli esponenti di Fondazione Saccone, Asad Ventrella e TecUp, che hanno messo a disposizione tre borse di studio a copertura totale.

Al via il prossimo 10 novembre, il corso durerà sette mesi, al termine dei quali sarà rilasciata per la prima volta in Italia la qualifica di designer esperto in fabbricazione digitale, certificata dalla Regione e valida su tutto il territorio nazionale.

Nascerà dunque in Campania una nuova figura professionale, con capacità tecniche e creative innovative, in grado di operare in differenti campi della manifattura avanzata. “Un designer specializzato che conoscerà i segreti dei materiali e le tecniche di lavorazione tradizionali, e sarà in grado di utilizzare tecnologie digitali e nuove metodologie di disegno per lavorare in tutti i settori del Made in Italy”, spiega Picerno Ceraso.

La scuola di specializzazione durerà sette mesi ed è aperta a studenti, laureati, artigiani, ricercatori e professionisti che hanno intenzione di accrescere e perfezionare le proprie competenze nel campo della progettazione e del design.