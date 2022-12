Festa degli auguri al “Rotary Club Salerno Nord Dei Due Principati”.

“E’ Natale quando tutti hanno diritto a un momento di gioia e serenità essendo il Natale non una data, ma uno stato d’animo”. A ricordare il significato del Natale è stato il professor Angelo Gentile, presidente del “ Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” tenutasi presso l’Hotel Due Principati di Baronissi. Il presidente Gentile ha anche ricordato le tante iniziative attivate dal Club durante la prima parte dell’anno sociale e annunciato alcune di quelle che saranno organizzate nei prossimi mesi:“ Il progetto dedicato al tema della violenza sulle donne che stiamo realizzando con l’Università di Salerno e con alcune associazioni nazionali. Entro la fine di maggio, a Fisciano, restaureremo un’edicola votiva del 700, molto deteriorata, dedicata a San Michele Arcangelo, con la collaborazione del Comune di Fisciano e dell’associazione “Vivi Fisciano”. Coinvolgeremo anche gli alunni delle scuole del territorio per far realizzare degli elaborati dedicati a San Michele Arcangelo. Continueremo il progetto “Urban Green” e il progetto “Rotary Youth Exchange”, lo scambio giovani che consente ai giovani rotaractiani e interactiani, ma anche a tutti giovani che volessero aderire al programma del Rotary , di andare in altri Paesi, ospiti di famiglie locali, per esplorare culture diverse dalla nostra e praticarne la lingua. Da circa tre mesi è nostra ospite una giovanissima interactiana brasiliana Maria Fernanda Navarra, che sta portando avanti il suo periodo di formazione e che sarà con noi fino alla fine di giugno. Stiamo anche continuando, con grande successo, il progetto “ Le Domeniche della Salute” : tante sono le persone che stanno partecipando agli screening di prevenzione che abbiamo organizzato per varie patologie “. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il professor Alessandro Castagnaro, è stato l’Assistente del Governatore Alfredo Marra che ha sottolineato l’importanza di interagire con i giovani dell’Interact e del Rotaract:” Loro ci danno un entusiasmo incredibile , noi diamo la nostra esperienza: soprattutto loro devono essere ambasciatori del pensiero rotariano “. Durante la serata è stato presentato, dal Past President Fulvio Leo, un nuovo socio: l’avvocato Sabatino Salvati. La serata si è conclusa con una tombolata chiamata dal Prefetto del Club, Donato Loria, e dal giovane rotariano Corrado di Gaeta, che ha anche letto “La Preghiera del Rotariano”.

Aniello Palumbo