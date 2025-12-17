“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno Duomo” con la musica del “Symphonic Sextet”

“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.” Con questa bellissima frase di Madre Teresa di Calcutta, citata dal dottor Gaetano Cuoco, Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, è iniziata la tradizionale “Festa degli Auguri” del sodalizio rotariano, tenutasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo” Federica Romano, e la declamazione della poesia “È Natale” di Madre Teresa di Calcutta letta da Carmine Fiocco , il Presidente Gaetano Cuoco ha ricordato alcune delle tante attività realizzate dal Club nei primi sei mesi dell’anno sociale:” Abbiamo dato vita al progetto “Coloriamo l’Istruzione”: una raccolta di materiale didattico, presso le cartolibrerie del territorio salernitano, da donare ai bambini meno abbienti che frequentano le scuole elementari e medie. Tramite la “Caritas Diocesana”, diretta da Don Flavio Manzo, con la supervisione di Don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità della Diocesi di Salerno, abbiamo consegnato ad ogni bambino una sacca, con il logo del Rotary, contenente: quaderni, matite, penne, gomme, album da disegno, pennarelli, pastelli colorati, temperini, astucci, diari, buoni per l’acquisto di libri e tanto altro. Il progetto è stato realizzato insieme agli altri Club rotariani salernitani:” Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” (Maria Rosa Lambiase), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia) e il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Insieme ai soci degli stessi Club della famiglia rotariana stiamo consegnando i panettoni e i dolci natalizi comprati grazie ai fondi raccolti presso le pasticcerie salernitane che hanno aderito al progetto “Un panettone sospeso”. Abbiamo anche iniziato i corsi di Golf presso il “campo pratica” del “Golf Club Salerno”, diretto da Francesco Langella , dedicati ai ragazzi autistici, che possono imparare a giocare a golf con lezioni offerte dal Rotary, tenute dal Maestro Federale di Golf Pasquale Schiavone con la collaborazione del Responsabile dell’attività giovanile della “Federazione Italiana Golf” per il Sud Italia, del “Golf Club Salerno”, Emanuel Marandino, e del responsabile del progetto per il nostro Club il dottor Giuseppe Cimmino. Il “Progetto Golf4Autism”, coordinato dalla “Federazione Italiana Golf”, con la collaborazione dell’Associazione di volontariato “Una breccia nel muro” e da alcuni “Club Rotary” italiani, è partito nel 2018, per merito della “Federazione Golf Italiana” ed è stato immediatamente accolto dal “Rotary Club Roma Acquasanta” di Roma, nella persona del dottor Antonio Rizzo, Vicepresidente del Club, Responsabile del progetto per tutta l’area del Centro – Sud Italia. Club capofila del progetto è proprio il “Rotary Club Roma Acquasanta”, attualmente presieduto dal dottor Massimo Matteoli. Ad esso si sono aggiunti in questi ultimi sette anni altri dieci Club Rotary di Roma che sostengono e curano la formazione golfistica gratuita di ragazzi autistici. Il dottor Rizzo ha pensato di estendere questa iniziativa anche agli altri Club Rotary italiani. A Salerno abbiamo iniziato noi, sostenendo economicamente la formazione di questi ragazzi, ma speriamo di coinvolgere anche gli altri Club rotariani del territorio. Abbiamo realizzato la campagna sociale contro la violenza sulle donne “Prima di amare, scopri la maschera” ideata e curata da tre soci del “Rotary Club Salerno Duomo”: il noto fotografo salernitano Armando Cerzosimo, la professoressa Vittoria Marino, Ordinario di Marketing presso l’Università del Sannio, e la dottoressa Rosa Esposito, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, già Responsabile del Centro Antiviolenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno che fu fondato proprio da lei, più di 15 anni fa. Il progetto diviso in varie fasi è partito con una campagna di affissione di manifesti in città con la foto realizzata dal nostro socio Armando Cerzosimo. Ci saranno poi una serie di incontri di sensibilizzazione nelle scuole e una raccolta fondi tra tutti soci rotariani che servirà a finanziare almeno due corsi di OSS per donne che sono state vittime di violenza, per supportare il loro percorso di indipendenza e autonomia. Affascinanti le relazioni tenute da importanti relatori durante le conviviali a loro dedicate: la professoressa Clementina Cantillo, Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Salerno e Presidente Nazionale della “Società Filosofica Italiana ci ha parlato del “Desiderio” come essenza dell’uomo; il professor Massimo Bignardi ci ha parlato dell’architetto Paolo Soleri e della fabbrica di ceramiche Solimene di Vietri da lui progettata; il nuovo Rettore dell’Università di Salerno, il professor Virgilio D’Antonio, che abbiamo nominato Socio Onorario del nostro Club, ci ha parlato delle prospettive future dell’Università di Salerno mentre il professor Antonino Sessa, Docente Ordinario di Diritto Penale all’Università di Salerno ci ha parlato della difesa legittima . Anche alcune delle eccellenze del nostro Club hanno tenuto delle importanti e interessanti relazioni: il professor Gaetano Guerra, già Ordinario di Chimica Macromolecolare presso il Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università di Salerno, ci ha parlato delle materie prime critiche e la professoressa Vittoria Marino, Ordinario di Marketing presso l’Università del Sannio – Benevento, ci ha parlato di Marketing. Il mio sole è già arrivato a metà del suo percorso e fra sei mesi ci sarà un nuovo sole, ma abbiamo ancora tempo per realizzare nuovi progetti come il “Concerto per la Pace”, che si terrà ad aprile presso l’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni”. Presentati dal socio Massimo Trotta, si sono esibiti i componenti dell’ensemble musicale “Symphonic Sextet” composto dai Maestri: Giuseppe La Sala alla chitarra; Eduardo Caiazza al violino e alla viola; Antonio Forlenza al basso e contrabasso elettrico; Emilio Orrico alle tastiere: pianoforte e melodica; Francesco Calvanese alla batteria, hanno interpretato magistralmente brani Pop, Jazz e Rock impreziositi dalla straordinaria voce della cantante Marta Collina. A portare i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo. Presente il Past Governor Marcello Fasano.

Aniello Palumbo

