“FESTA DEGLI AUGURI” AL “CLUB INNER WHEEL SALERNO CARF”

Natale nel segno della solidarietà al “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Emma Magaldi Paolillo, che in occasione delle festività natalizie ha devoluto il ricavato del progetto “Arte in Terrazza” , organizzato nel mese di settembre al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, in una serata durante la quale furono battute all’asta le opere dell’artista salernitano Livio Ceccarelli, alle associazioni: “La Nostra Famiglia” di Cava De’ Tirreni; alla “Caritas di Salerno” : contributo per la Mensa San Francesco; alla Casa Famiglia di Quelimane in Mozambico, co – fondata dal compianto socio rotariano e medico – missionario Piergiorgio Turco, e al progetto del compianto dottore medico oculista volontario Piero Sanpaolo, che nel Benin ha portato avanti un progetto per costruire una scuola dedicata alle bambine e alle ragazze, per salvarle dai matrimoni precoci e per cercare di evitare che subiscano il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Durante la serata organizzata presso l’Hotel baia di Vietri Sul Mare, sono state presentate, dalla Presidente Incoming Pierina De Giorgi Le Rose, tre nuove socie del Club: Renata Tortora, Cristina De Felice Baldoli e Maria Cavallo Arpino che parteciperanno alla vita attiva del Club. La presidente e tutte le socie hanno deciso, inoltre, di devolvere la somma riservata ai regali natalizi all’associazione di Don Arcangelo Giglio “Angeli dei Clochard” che, con l’aiuto di un gruppo di volontari, dalle ore 22, distribuisce pasti caldi e generi di prima necessità ai senzatetto della città. I soci rotariani Igino De Giorgi e Rocco Pietrofeso hanno simpaticamente chiamato i numeri della tombola associando ad ognuno il significato citato nella smorfia napoletana. Presente la Vicepresidente Nazionale dell’Inner Wheel, la professoressa Maria Andria Pietrofeso.

Aniello Palumbo