Femminicidio, incontro a Capaccio sabato 1

Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia, presieduto dal Dottor Vincenzo Mallamaci, promuove un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Il 1° marzo 2025, alle ore 16:00, presso la Sala Erica di Capaccio Paestum, si terrà il convegno “Femminicidio: l’altra faccia dell’amore – Prevenzione e contrasto alla violenza di genere”, un momento di riflessione e confronto su una delle piaghe sociali più drammatiche del nostro tempo.

L’evento sarà introdotto dal Dottor Pasquale Bruscino, Past Governatore del Distretto Lions 108 YA, e vedrà la partecipazione di autorevoli relatori esperti in diversi ambiti giuridici, sanitari e sociali:

• Dott.ssa Maria Rosaria Picariello

• Dott. Francesco Longobardi, Presidente Nazionale Associazione Medea Osvaldo

• On. Guido Milanese, Neuropsichiatra e Delegato del Ministro dell’Ambiente

• S.Ten. Nicola Di Benedetto, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli

• Dott.ssa Anna Ida Capone, Sostituto Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere

• Dott.ssa Rosanna Ferraro, Giudice di Tribunale, già Gop Docente Cooperazione internazionale Cybersicurezza

• Avv. Rosa Maria Pepe, Responsabile Distrettuale Lions Lotta alla Violenza di Genere

• Dott.ssa Anna Malinconico, Sociologa, Coach sistemico relazionale e Scrittrice

• Dott. Rosario Castiello, Lions e delegato Area 2 Croce Rossa Italiana Capaccio Paestum

• On. Annarita Patriarca, Membro istituzionale della Camera dei Deputati, Commissioni d’inchiesta sul femminicidio

A moderare il dibattito sarà il Dottor Vincenzo Mallamaci, mentre le conclusioni saranno affidate al Dottor Tommaso Di Napoli, Governatore del Distretto Lions 108 YA.

In occasione del convegno, verrà inoltre inaugurato un nuovo Punto di Ascolto Antiviolenza promosso da e voluto fortemente dal presidente del Lions Club Capaccio Magna Graecia, il dottor Mallamaci che ha voluto così coniugare le sinergie di tanti enti a servizio di chi ne ha bisogno. Ed è per questo che il centro sarà gestito dai Lions con l’ Associazione Medea Odv, Croce Rossa Italiana e Comune di Capaccio Paestum, un presidio fondamentale per offrire supporto e assistenza a chi è vittima di violenza.

L’evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità su un fenomeno drammatico e diffuso, promuovendo azioni concrete per la tutela e la protezione delle vittime.