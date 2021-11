Erasmus, due docenti spagnoli al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’Tirreni.

C’è grande attesa al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni per l’arrivo di due docenti spagnoli, Raul Fuentes Alcaraz e Juan Carlos Agullo Bonet, provenienti dalla scuola “IES la Asuncion” di Elche, cittadina della comunità valenciana, per una esperienza di jobshadowing nell’ambito di un progetto Erasmus dal titolo: “Estrategias Metodologica Motivadoras en la Asuncion”. Oltre ad affiancare i professori dell’Istituto nelle classi, essi potranno confrontarsi sulle metodologie, sui curricula e sulla organizzazione scolastica. Sarà anche l’occasione, per loro, durante la settimana di soggiorno a Cava de’Tirreni, per conoscere il territorio campano e le sue bellezze artistiche e paesaggistiche attraverso escursioni guidate dai colleghi italiani. “E’ un’opportunità per un arricchimento reciproco – dichiara la Dirigente scolastica del De Filippis Maria Alfano – ma è anche un momento di riflessione e di analisi dei punti di forza e di debolezza dell’istruzione nei due Paesi”.