Enti Pubblici e Terzo Settore, convegno ad Eboli giovedì 21.

TerzJus Osservatorio Fondamentale, l’apporto che, «impegnato da anni nella ricerca e nello studio di settore» – come ha sottolineato Polito – potrà dare al percorso intrapreso dall’amministrazione comunale.

«Il tessuto associativo ebolitano – ha spiegato Manzolillo – è rilevante ed è importante che abbia risposto all’Amministrazione comunale come è altrettanto importante che quest’ultima abbia aperto le porte ad un coinvolgimento pieno. Abbiamo raccolto l’invito a promuovere in sinergia con Terzjus una preziosa opportunità per amministratori, addetti ai lavori, quadri del TS per interloquire e confrontarsi sul tema dell’amministrazione condivisa. La scelta di mettere in dialogo l’Ente pubblico, il Forum del Terzo Settore Campano con Bobba e Sepio, due voci autorevoli su un tema così dibattuto ma spesso agito con scarsa consapevolezza, va nella direz ione di favorire approcci nuovi, competenti e generativi di una inversione culturale nei rapporti pubblico privato. Auspichiamo che l’incontro possa aiutare a cogliere opportunità, metodi e strumenti di Coprogrammazione e Coprogettazione che in ragione della Riforma del Terzo Settore, dovranno essere riformulati in chiave strategica anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 2020. » .