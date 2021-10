Elezioni comunali, il Codacons invita a verificare la propria preferenza.

Molti cittadini si sono rivolti al Codacons per denunciare la mancanza della propria preferenza

nel seggio in cui hanno votato, pur essendo convinti di aver votato bene.



Il Codacons allora, allertato da queste segnalazione, avverte tutti i cittadini di qualsiasi

schieramento politico, che dovessero temere o sospettare di non ritrovare la loro preferenza nel seggio in cui hanno votato, di controllare sul link delle elezioni nel Comune di Salerno (che

alleghiamo), cercando il seggio e le preferenze.



In caso di sospetto fondato, li invitiamo a contattare il Codacons Campania al n. 089 252433, che provvederà ad inoltrare denuncia alla Procura della Repubblica.



Dopo i recenti ed ulteriori avvenimenti che hanno riguardato non solo le elezioni ma anche

direttamente le folli scelte del Comune di escludere la stampa dalle proprie stanze, il Codacons si rivolgerà al Prefetto perché intervenga a che la democrazia venga ristabilita e prevalga in ogni angolo della vita civile, dalle elezioni alla gestione della cosa pubblica, ormai considerata come cosa privata.



LINK ELEZIONI:

http://elezioni.comune.salerno.it/comunali2021/web2110/htm/comunali/SCRSEZ_1_65116.xml