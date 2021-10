Incidente stradale, muore una ragazza di 17 anni a Positano.

Tragico incidente stradale in mattinata lungo la Statale 163 Amalfitana nel comune di Positano. Una ragazza di 17 anni, mentre era in sella sul suo scooter per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi, guidati dal comandante Umberto D’Angelantonio, si è scontrata frontalmente con minivan turistico che dal centro costiero si stava dirigendo verso Sorrento.

Il sinistro si è verificato in corrispondenza di un restringimento della sede stradale regolato da impianto semaforico per lavori a un costone roccioso. Per la giovane M.F., queste le sue iniziali, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Troppo gravi i traumi riportati, specie alla testa, dopo il violento impatto conseguente al sinistro. Il corpo della ragazza è rimasto per diverso tempo riverso sull’asfalto. I Carabinieri, sentito il magistrato di turno, hanno sottoposto a sequestro la salma mentre il conducente del minivan – sotto choc per l’accaduto – è stato posto in stato di fermo in attesa degli accertamenti del caso.

Per oltre un’ora il traffico è andato in tilt con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni.