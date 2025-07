EDUFinTOUR Road Show 2025 di Poste Italiane, la tappa a Palazzo di Città

Si è tenuta giovedì pomeriggio a Salerno la quarta tappa di EDUFinTOUR Road Show 2025, una delle iniziative con cui Poste Italiane contribuisce alla diffusione della cultura economica per i cittadini, attraverso una serie di appuntamenti gratuiti e in presenza dedicati all’educazione finanziaria.

All’incontro, che si è svolto nella Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, in via Roma, alla presenza di un uditorio eterogeneo per età e formazione, caratterizzato da una significativa rappresentanza di docenti e studenti dell’Università di Fisciano, hanno preso parte Angelo Caramanno. presidente del Consiglio comunale di Salerno, e alcuni rappresentanti delle associazioni di consumatori.

«Occasioni come questa servono a valorizzare la presenza e la collaborazione delle istituzioni sul territorio – ha spiegato Caramanno –; ogni cittadino ha la responsabilità di essere un buon risparmiatore e noi siamo grati a Poste Italiane per aver scelto di portare a Salerno questa iniziativa di informazione e divulgazione, momento di crescita per la popolazione locale».

Affrontando in modo analitico e al tempo stesso accessibile diversi aspetti legati alla gestione dell’economia personale e familiare, gli esperti di Poste Italiane hanno trattato diversi argomenti come credito, investimenti, protezione, previdenza e passaggio generazionale, intercettando spunti di dialogo con i partecipanti su come rendere efficiente la gestione della finanza personale attraverso un uso consapevole del denaro e il contatto costante con il proprio consulente finanziario.

«Ho trovato molto interessante questo incontro: le indicazioni e i consigli dei docenti rappresentano un aiuto concreto per affrontare con maggiore serenità situazioni con le quali dobbiamo confrontarci tutti i giorni – commenta Carmine, 75 anni, ex dirigente d’azienda in pensione -. In più – aggiunge – riguardo la successione testamentaria, oggi, ascoltando i relatori, mi sono ulteriormente convinto di quanto sia importante per le persone a noi care definire prima della nostra morte come gestire ciò che vogliamo lasciare loro».

«La nostra azienda dedica all’educazione finanziaria dei cittadini una grande importanza – sottolinea Francesco Bianchi, responsabile della macroarea Sud di Poste Italiane -. La forte adesione all’incontro di oggi da parte di giovani e meno giovani salernitani ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione, allargando l’interesse a questi argomenti ad un pubblico sempre più ampio. Il nostro obiettivo è quello di diffondere e migliorare la cultura finanziaria, fornendo strumenti di conoscenza semplici e utili nella vita di tutti i giorni: a questo dedichiamo anche un ampio spazio sul sito sul nostro sito web, dove si trovano podcast, videopillole e guide. Contenuti dei quali tutti possono fruire gratuitamente».

Sul sito www.posteitaliane.it è stata infatti inaugurata da poco la nuova sezione “A scuola di economia”, interamente dedicata agli alunni della scuola primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado. Qui, attraverso semplici storie e guide scaricabili, vengono introdotti in modo semplice e divertente i concetti base della finanza.

Le iniziative di divulgazione dell’educazione finanziaria si muovono nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

