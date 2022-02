Donne da raccontare, giovedì 10 a Palazzo Sant’Agostino.

a cura di Anna De Rosa

MODERA Claudia Izzo

SALUTI

-ing. Michele Strianese Presidente della Provincia di Salerno

-madrina dell’evento Anna Petrone Consigliera di Parità della Provincia di Salerno

MUSICA Vincenzo Pagliara e Carmen Fabiani con le più belle canzoni sulla Donna

RIPRESE Web Ulisse la cultura che naviga a cura di Antonio Durante

L’assenza delle donne nei libri scolastici è grave! Alcuni libri hanno cercato di colmare il vuoto parlandone, spiegando di come le donne abbiano sostituito gli uomini, nei tempi di guerra e non c’era solo il lavoro ,ma c’è anche istruzione, cultura, medicina, salute, rispetto, diritti, giornalismo, tanti campi in cui le donne si sono attivate, ma non vengono raccontate.

Le donne non sono presenti. Siamo soliti pensare che la storia sia fatta di grandi avvenimenti, di importanti decisioni politiche e che le piccole storie personali non abbiano meriti per essere raccontate, conosciute e ricordate. Lo scopo dell’incontro il 10 febbraio ,con l’autrice Maria Rosaria Pagnani e dei suoi libri, è quello di dare voce alle donne che sono le più attente custodi della memoria nella certezza che ogni storia lasci una traccia nel tempo e che la vita di ogni essere umano, qualunque sia il suo sesso, la sua estrazione sociale, il suo grado di istruzione è sempre un evento degno di essere narrato.