Doniamo il sangue con un sorriso, domenica 12 a Mercato San Severino.

Domenica 12 marzo 2023, grazie ai Fratres ‘’Consociazione Regionale Gruppi Donatori di Sangue Campania’’, a Mercato San Severino dalle ore 8:00 alle ore 12:00, muniti di carta d’identità e tessera sanitaria, in via Ciorani C/O Associazione il Gabbiano, sarà possibile donare il sangue. Per lanciare questa campagna di sensibilizzazione, è stata realizzata una bellissima locandina .

La “sacralità” del gesto non prevede si possa pagarlo. Non si paga la vita. Ma una ricompensa forse maggiore c’è: il sentimento di un dovere etico compiuto. Lo si avverte dentro di sé, ed è il senso della nostra solidarietà innata. Donare il sangue, come fanno ogni anno 1,7 milioni di italiani, è una scelta che contribuisce a migliorare la salute anche di chi compie il nobile gesto. Maggiore attenzione alla prevenzione, via libera all’adozione di stili di vita più sani, nuovi rapporti sociali da coltivare: recarsi con regolarità in un centro trasfusionale aiuta a salvare le vite degli altri e a prendersi un po’ più cura pure della propria. Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice ma così importante. Non indugiamo, perché gli altri siamo anche noi. Possiamo salvare una vita donando sangue e i suoi componenti e lo si può fare in gruppo, tra amici, divertendosi e con un sorriso sulle labbra ha dichiarato la volontaria OSS Anna DAgostino, da sempre molto attiva sul territorio, capace attraverso il suo eccellente operato di regalare un sorriso alle fasce più deboli. Difatti , sempre la stessa, da anni donatrice di sangue, ha continuato sottolineando quanto farlo sia importante non solo per salvare vite, ma anche per aiutare chi in un determinato frangente della sua vita ha bisogno di un gesto grande per poter sperare di ammirare l’alba successiva.

Clementina Leone