Domenica al Museo, appuntamento ad Eboli, ingresso gratuito.

Domenica 2 aprile 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, le prime domeniche del mese ad ingresso gratuito del Ministero della Cultura, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele propone “Visit@ManES”, un ciclo di visite guide gratuite a cura del personale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio, eredità comune a tutti noi. Sarà un’occasione per scoprire le proprie radici, attraverso racconti inediti sulla vita quotidiana degli antichi abitanti della Valle del Sele.

L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti.