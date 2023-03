Rotary Battipaglia e Legambiente, nuovi alberi nel segno de “Le Buone Stelle della Piana del Sele”.

Sabato 1 Aprile alle 9,30 nella villa comunale E.M. Longo di Via Domodossola, il Rotary Club di Battipaglia porta a compimento una delle iniziative programmate con la cena evento

“Le Buone Stelle della Piana del Sele”, e in collaborazione con Legambiente mette a dimora 9 Jacarande e 50 Pyracantha a cespuglio, destinate al ripristino di una siepe. La cura e la manutenzione delle nuove aree verdi sarà affidata ai gestori delle aree.

L’intervento di piantumazione interesserà entrambi i lati delle due sponde del fiume Tusciano che attraversa il parco. Il progetto sarà realizzato con parte dei fondi raccolti durante la cena di beneficenza, organizzata lo scorso 10 febbraio presso l’Istituto Enzo Ferrari, che per l’occasione aveva ospitato nelle cucine della scuola 4 chef stellati del nostro territorio: Fabio Pesticcio del ristorante Il Papavero* (Eboli), Marco Rispo del ristorante Le Trabe * (Paestum), Giovanni Solofra del ristorante Tre Olivi ** (Paestum) e Cristian Torsiello dell’Osteria Arbustico * (Paestum), che hanno cucinato per la prima volta insieme, supportati dai professori e dagli studenti del Ferrari, grazie alla disponibilità e sensibilità della dirigente Daniela Palma. All’evento aveva partecipato anche la “Chef dei grani” Helga Liberto con i suoi lievitati. Un’idea realizzata con la consulenza del giornalista Luciano Pignataro e di Valerio Calabrese, direttore del Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi.

La rimanente parte del ricavato della cena, sarà utilizzato per realizzare aree ludiche destinate ai bambini e per acquistare attrezzature da destinare alla mensa dei poveri di Battipaglia. Infine un piccolo contributo sarà trasferito alla Rotary Foundation, che fino ad oggi ha speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.